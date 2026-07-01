バルセロナがアルバレス獲得へ動いていることは、バルサ会長の就任式後に「クラブ間オファー」を認めたことで表面化した。これは、W杯でアルゼンチンがオーストリアを2－0で下した直後、FWがESPNに「アトレティコと話し、皆にとって最善は私が夢を叶えるために移籍することだ」と語った内容と一致する。

ラポルタ会長は、バルセロナがアルヴァレスの発言に関与したとの主張を否定し、「我々はアトレティコに敬意を抱いている。そのツイートは彼が『ビッグクラブでプレーしたい』と語る前のもので、バルサには言及していなかった」と語った。 我々は強要していない。選手本人の意思だ。彼はシティと契約する前からバルサの注目リストに載っていた。当時は移籍金を払う余裕がなかった。今回はクラブ対クラブとしてオファーを出した」



