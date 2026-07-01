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「彼は移籍を希望している」――ジョアン・ラポルタ会長がジュリアン・アルバレス獲得を認め、アトレティコ・マドリードを「全く柔軟性がない」と批判。
バルセロナ、アルバレスへの関心を正式に表明
バルセロナがアルバレス獲得へ動いていることは、バルサ会長の就任式後に「クラブ間オファー」を認めたことで表面化した。これは、W杯でアルゼンチンがオーストリアを2－0で下した直後、FWがESPNに「アトレティコと話し、皆にとって最善は私が夢を叶えるために移籍することだ」と語った内容と一致する。
ラポルタ会長は、バルセロナがアルヴァレスの発言に関与したとの主張を否定し、「我々はアトレティコに敬意を抱いている。そのツイートは彼が『ビッグクラブでプレーしたい』と語る前のもので、バルサには言及していなかった」と語った。 我々は強要していない。選手本人の意思だ。彼はシティと契約する前からバルサの注目リストに載っていた。当時は移籍金を払う余裕がなかった。今回はクラブ対クラブとしてオファーを出した」
- AFP
アトレティコの「融通の利かない」姿勢への不満
正式オファーを出したものの交渉は停滞している。ラポルタ氏は、アトレティコが代役を確保できていないため応じないと指摘した。2024年にマンチェスター・シティから6年契約で移籍した26歳のフォワードは、2025-26シーズンに全大会で20ゴール9アシストを記録したばかりだ。
ラポルタ会長は「代替選手がいないから売れないのは理解できる。代替選手がいて、売却希望があり、オファーが有効なら移籍を実現させたい。今は動きがある」と語った。 この一連の動きには合理性が見えない。アトレティコの交渉担当者は皆経験豊富だが、彼らの戦略は不明だ。我々のオファーは提示済みで、彼らが受け入れるなら喜んで応じる。」
法的措置の脅しやFIFAへの苦情
アトレティコは、契約保護期間中にバルセロナがアルバレス選手を不適切に勧誘したと主張し、FIFAとスペインサッカー連盟（RFEF）に正式に苦情を申し立てた。この措置はアトレティコCEOのミゲル・アンヘル・ギル・マリン氏が確認した。これに対しラポルタ会長は、両クラブの関係を踏まえると強硬手段をとる必要はあるのかと疑問を呈した。
「我々はこれまで何度も合意に基づいて取引を行ってきた。今回の件はデリケートだが、提案を維持するつもりだ。 アトレティコは全く柔軟性を示していないが、考えを変えて受け入れてくれることを願っている。もし受け入れないのであれば、そう明言すべきであり、その場合は様子を見よう。しかし、UEFAやFIFAに持ち込むこと……その意味が分からない。おそらく、事態をかき乱そうとしている人々がいるのかもしれない……それは理にかなっていない。」
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バルサのアルバレス獲得期限
バルセロナはアルバレス獲得に意欲的だが、ラポルタ会長はクラブの忍耐と財政的負担には限界があると警告した。同会長は、カタルーニャのクラブが移籍市場において自らの条件を提示し、アトレティコが姿勢を軟化させるのをいつまでも待つつもりはないと断言した。そのメッセージは明確だった。オファーは提示済みだが、メトロポリターノの関係者たちが決断を下すまでの時間は刻一刻と迫っているのだ。
「バルサはどんな交渉にも対応できるが、スポーツ的・経済的論理が前提だ。市場は我々が主導する。アトレティコとは既に要望を伝え、デコもオファーを出した。選手も長くバルサ移籍を望んでいる。我々はマドリードのクラブに敬意を示し、代替案がないことを理由に彼らは売却するつもりがないと返してきた。 必要と判断すればこのオファーを維持する。相手の言いなりにはならない。移籍に前向きなら歓迎だ。オファーに期限はない」とラポルタ会長は結んだ。