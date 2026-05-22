「レアル・マドリードを、計り知れない感謝の気持ちを抱いて去ります。 選手たちは私をより良い人間にし、毎日喜びを与えてくれました」と記者会見で語った。43歳の元リザーブ監督は1月中旬、解任されたシャビ・アロンソの後任として指揮を執ったが、チームは2025/26シーズンを無冠で終えた。契約は2027年まで残っていた。
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「彼は私をより良い人間にしてくれた」：アルバロ・アルベロアがレアル・マドリードからの退団を発表――そしてジョゼ・モウリーニョについて語る
2010～2013年にレアル・マドリードを率いて成功したモウリーニョが、再びチームに活力をもたらす。今週、一部メディアは63歳のポルトガル人監督がベンフィカからマドリードへ移籍すると報じたが、公式発表はない。モウリーニョは2027年までの契約を残しているものの、300万ユーロの違約金で退団できる。 レアルとは2年契約の見込みで、すでに移籍希望の噂も流れている。
アルベロアは「モウには優秀なコーチ陣と万全のサポートがある。彼が来れば、自分のスタッフを連れてくるだろう」と語った。自身について、コーチ陣に加わる可能性は否定した。
レアル・マドリードはピッチ内外で期待外れだった。
スペインリーグ最終節を前に、レアル・マドリードは新王者兼前王者のバルセロナに11ポイント差をつけられている。土曜のホーム最終戦ではアスレティック・ビルバオを迎える。チャンピオンズリーグは準々決勝でバイエルンに、コパ・デル・レイは16強で下馬評の低かったアルバセテに敗れた。
ピッチ外でも混乱が続いた。アルベロア監督はスーパースター、キリアン・エムバペとも対立した。
アルベロアは2009～2016年にレアルでプレーし、現役引退後の2018年にクラブ役員に就任。2020年からはユースとセグンダ（2軍）を指導した。 アルベロアは「自分の将来については月曜日から考え始める。またすぐに戻れることを願っている。ここを故郷だと思っているので、20年間さまざまな役割でマドリードにいた」と語った。