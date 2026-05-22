2010～2013年にレアル・マドリードを率いて成功したモウリーニョが、再びチームに活力をもたらす。今週、一部メディアは63歳のポルトガル人監督がベンフィカからマドリードへ移籍すると報じたが、公式発表はない。モウリーニョは2027年までの契約を残しているものの、300万ユーロの違約金で退団できる。 レアルとは2年契約の見込みで、すでに移籍希望の噂も流れている。

アルベロアは「モウには優秀なコーチ陣と万全のサポートがある。彼が来れば、自分のスタッフを連れてくるだろう」と語った。自身について、コーチ陣に加わる可能性は否定した。