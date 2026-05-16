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「彼は私のサッカー観を変えた」――ベルナルド・シルバがペップ・グアルディオラの影響力を称賛。マンチェスター・シティのレジェンドが、監督の去就をめぐる不透明な状況に言及
ウェンブリーでの最後の章にふさわしい
FAカップ制覇後、シルバはシティでの輝かしいキャリアに新たなページを加えた。土曜のチェルシー戦で1-0で勝った直後、BBC Oneのインタビューに答えたポルトガル人MFは、エティハドでの成功時代を「素晴らしい」と振り返った。
アントワーヌ・セメニョのゴールで勝ち取ったこの勝利により、シティは8度目のFAカップ優勝を果たし、今シーズン初めに勝ち取ったカラバオカップに続き、国内カップ2冠を達成した。
シルバは「今日は本当に嬉しい。私にとって特別な日だ。最後のシーズンでチームにまたトロフィーを贈ることができた。これが最後ではないことを願っている」と語った。
- AFP
グアルディオラの影響
才能あふれるウイングから世界クラスの戦術家へ進化したシルバにとって、グアルディオラとの関係は極めて重要だった。2017年のモナコからの加入以来、20のタイトルを獲得したシルバは、このカタルーニャ出身監督がプロキャリアに与えた多大な影響を率直に語った。グアルディオラは自分のサッカー観を根本から書き換えたと述べた。
「彼は私のサッカー観を変えた」とシルバは語る。「キャリアの80％を彼の下で過ごし、望んだ成果はすべて彼と共有した。私たちは挫折も成功も分かち合い、強い絆で結ばれている」
グアルディオラはシルバの後を追うのか？
シルバはクラブのレジェンドで現主将だが、退団はクラブが未来を見据えてコーチングスタッフが熟考の末に下した決断だ。グアルディオラの去就については、シルバは「監督の判断」と語っている。
「私はマンチェスター・シティをとても大切に思っている。これは彼（グアルディオラ）の決断で、私がコメントする立場ではない」と述べた。「彼の今後の活躍を心から願っている。彼と共に多くの瞬間を分かち合えたことを嬉しく思う」
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最後の任務
FAカップとカラバオカップを制したシルバ監督は、残り2試合のプレミアリーグ優勝争いに集中している。
シティは現在2位で、首位のアーセナルと2ポイント差。残り2試合だ。シティは火曜にアウェイでボーンマスと戦い、5月24日の最終節ではホームにリーズを迎える。
一方のアーセナルは月曜にホームでバーンリーと戦い、最終節でクリスタル・パレスのホームを訪れる。プレミアリーグ優勝争いは最後まで緊迫した展開となりそうだ。