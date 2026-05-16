「彼は私のサッカー観を変えた」――ベルナルド・シルバがペップ・グアルディオラの影響力を称賛。マンチェスター・シティのレジェンドが、監督の去就をめぐる不透明な状況に言及

FAカップ制覇後、シルバはシティでの輝かしいキャリアに新たなページを加えた。土曜のチェルシー戦で1-0で勝った直後、BBC Oneのインタビューに答えたポルトガル人MFは、エティハドでの成功時代を「素晴らしい」と振り返った。

アントワーヌ・セメニョのゴールで勝ち取ったこの勝利により、シティは8度目のFAカップ優勝を果たし、今シーズン初めに勝ち取ったカラバオカップに続き、国内カップ2冠を達成した。

シルバは「今日は本当に嬉しい。私にとって特別な日だ。最後のシーズンでチームにまたトロフィーを贈ることができた。これが最後ではないことを願っている」と語った。