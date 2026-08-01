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「彼は私が対戦した中で最も手強い選手だった」 ロマーリオがACミランとイタリアのレジェンド、フランコ・バレージに敬意を表する
ロマーリオ、守備のアイコンを追悼
サッカー界は、ミランとイタリアのレジェンド、バレージががんとの闘病の末に66歳で死去したことを受け、悲しみに包まれている。元ブラジル代表FWロマーリオは、クラブと代表の両レベルで手ごわいライバルだった伝説的DFをしのび、感情のこもった追悼メッセージを寄せた。2人の最も象徴的な対戦は、1994年ワールドカップ決勝のパサデナで実現したもので、バレージは半月板の手術からわずか3週間後に驚異的な復帰を果たしていた。
ブラジルのレジェンド、対戦相手を振り返る
自身のインスタグラムアカウントに投稿したロマーリオは、ピッチ上での激しい戦いを振り返りながら、この伝説的DFの死去への悲しみを表した。「みんな、今日のフットボール界はフランコ・バレージの死によって、はるかに悲しい目覚めを迎えた。
「PSVでプレーしていた時、私はミランと2度対戦し、その時点ですでにバレージが信じられない選手だと分かっていた。その後、1994年ワールドカップ決勝で再び対戦したが、あれは私たちの人生で最も重要な試合の一つだった」
1994年のヨーロピアンカップ決勝で、バレージが出場停止の中、ミランに0-4で敗れた元バルセロナFWは、続けてこのイタリアのレジェンドに最大級の賛辞を送った。「まったく疑いなく言える。彼は私のキャリアで対戦した中で最も手強い選手だった」
バレージが消えないレガシーを残す
バレージはミラン一筋で20年間にわたるプロキャリアを送り、現役引退までにチャンピオンズリーグ3回、セリエA6回の優勝を果たした。
公式戦での対戦だけでなく、ロマーリオはこの伝説的DFを深く敬愛しており、その思いからサン・シーロで行われたバレージの引退試合にも出場した。「1997年、彼の引退試合に参加する栄誉を得た。彼は別格だった！ ミランとイタリア代表の象徴だった。歴史上最も偉大なDFの一人だ」
1994年ワールドカップ優勝メンバーであるロマーリオは、心のこもったメッセージの最後にバレージの家族と愛する人々へ哀悼の意を表した。「彼がフットボールのために成し遂げたすべてに敬意を表するとともに、家族と友人に私の愛情を送る。神が彼を安らかに迎え入れてくださいますように。ありがとう、バレージ」
- AFP
サッカー界がバレージを称える
バレージの逝去を受け、その不朽のレガシーをたたえるため、クラブや選手、そしてサッカー界の著名人から世界的な追悼の声が広がっている。ミランは、今後の国内戦および欧州の試合で、クラブの象徴的な元キャプテンを追悼する特別なセレモニーを行う見通しだ。バレージの戦術眼とリーダーシップは、現代のセンターバックの世代にとって、今後も永遠に金字塔として生き続ける。
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