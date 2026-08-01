自身のインスタグラムアカウントに投稿したロマーリオは、ピッチ上での激しい戦いを振り返りながら、この伝説的DFの死去への悲しみを表した。「みんな、今日のフットボール界はフランコ・バレージの死によって、はるかに悲しい目覚めを迎えた。

「PSVでプレーしていた時、私はミランと2度対戦し、その時点ですでにバレージが信じられない選手だと分かっていた。その後、1994年ワールドカップ決勝で再び対戦したが、あれは私たちの人生で最も重要な試合の一つだった」

1994年のヨーロピアンカップ決勝で、バレージが出場停止の中、ミランに0-4で敗れた元バルセロナFWは、続けてこのイタリアのレジェンドに最大級の賛辞を送った。「まったく疑いなく言える。彼は私のキャリアで対戦した中で最も手強い選手だった」



