彼は直近のオーバーリーガでメッペンIIと対戦した。無得点に終わった元バイエルンFWが、ドイツ代表の希望となるか。

ドイツ代表最多出場記録保持者は『ビルト』紙のインタビューで、今後数カ月から数年以内に代表で重要な役割を担うと考える選手を挙げた。マテウスは「先発のチャンスを得る新顔も少なくない」と語り、意外にも19歳のロベルト・ラムサックの名を挙げた。

ラムサックは19歳と若く、実績もまだ限定的。昨季は2度のレンタル移籍が期待外れに終わり、「将来性のある選手」という評価から抜け出せていない。

2024年、RBライプツィヒは彼が8歳から所属していたバイエルンから移籍金なしで獲得。U-19で1シーズンを過ごしたが、クラブは彼を戦力とみなせず、25/26シーズンにレンタル移籍を決断。これにより、ライプツィヒに残るより多くの実戦機会を得る見込みだ。