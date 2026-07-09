ロタール・マテウスは、2026年W杯でドイツ代表が早期敗退した原因を今も深く考える多くの専門家の一人だ。 ドイツ代表は16強戦でパラグアイにPK戦の末敗れた。3大会連続で低迷するチームを早期に立て直す方法について、疑問を抱いているのはマテウスだけではない。
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彼は直近のオーバーリーガでメッペンIIと対戦した。無得点に終わった元バイエルンFWが、ドイツ代表の希望となるか。
ドイツ代表最多出場記録保持者は『ビルト』紙のインタビューで、今後数カ月から数年以内に代表で重要な役割を担うと考える選手を挙げた。マテウスは「先発のチャンスを得る新顔も少なくない」と語り、意外にも19歳のロベルト・ラムサックの名を挙げた。
ラムサックは19歳と若く、実績もまだ限定的。昨季は2度のレンタル移籍が期待外れに終わり、「将来性のある選手」という評価から抜け出せていない。
2024年、RBライプツィヒは彼が8歳から所属していたバイエルンから移籍金なしで獲得。U-19で1シーズンを過ごしたが、クラブは彼を戦力とみなせず、25/26シーズンにレンタル移籍を決断。これにより、ライプツィヒに残るより多くの実戦機会を得る見込みだ。
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2度のレンタル移籍は、ロベルト・ラムサックにとって期待したほどの成果をもたらさなかった。
しかし計画は失敗。ラムサックはブラウンシュヴァイクへ移籍も、2部で4試合計59分しか出場できなかった。 クラブは彼を2度も2軍で起用し、ラムサックは5部リーグでFCヴェルデン04やSVメッペンIIと対戦した。期待外れに終わり、RBは冬に契約を解除し、彼をSVザントハウゼンへ移した。
リーガでは出場時間は増えたが、フォワードとしての役割は依然として課題だった。 結果、2025/26シーズンのロベルト・ラムサックの成績は「改善の余地あり」で、トップチーム、セカンドチーム、ザンドハウゼンでの合計959分間で1得点を挙げることはできなかった。
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ロベルト・ラムサック：ドイツ、クロアチア、スロベニア、それともボスニア？
「与えられたチャンスを確実に活かすために、全力を尽くしている」と、ラムサックはライプツィヒへの移籍後、tz紙に語った。 ユース時代、彼はその言葉を結果で示した。バイエルン時代にはBジュニア・ブンデスリーガ29試合で24得点を記録。2023年にはドイツが優勝したU-17欧州選手権で得点王に輝いた。
同年のU-17ワールドカップ優勝でも途中出場ながら2得点を挙げた。ラムサックは「一番好きなポジションは最前線の9番ですが、攻撃的MFでもプレーできます」とDFBメディアに語った。
マテウスがA代表での先発を期待する背景には、DFBジュニア代表での活躍がある。だが、そのレベルに到達するには来シーズンに飛躍が必要だ。経験を積むだけで成長につながらない“無駄な1年”は避けたい。 「ブンデスリーガのクラブが若手を起用し、代表を支援してほしい」とマテウスは語った。
RBでは夏以降、状況が好転する可能性もある。新監督のマルティン・デミチェリスが全選手を丁寧に観察するからだ。しかし、仮にラムサックがブレイクしても、DFB代表での将来が保証されるわけではない。彼はドイツだけでなく、クロアチア、スロベニア、ボスニアでもプレーできる資格を持つ。 マテウスが彼の名前を突然挙げた際、この点を考慮していたかは定かではない。
2025/26シーズンのロバート・ラムサック：
試合： 19 出場時間： 959 得点： 0 アシスト： 1
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