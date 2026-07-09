ロタール・マテウスは、2026年W杯でドイツ代表が早期敗退した原因を今も深く分析する専門家の1人に過ぎない。 ドイツ代表は16強戦でパラグアイにPK戦の末敗れた。3大会連続で低調な内容に、早期立て直しの道筋が問われている。
翻訳者：
彼は直近でオーバーリーガのメッペンII戦に出場。無得点に終わった元バイエルンFWが、ドイツ代表の新たな希望となるか。
ドイツ代表最多出場記録保持者は『ビルト』紙のインタビューで、今後数カ月〜数年以内に代表で重要な役割を担うと考える選手を挙げた。「先発のチャンスを得る新顔も多数現れる」と述べ、意外にも19歳のロベルト・ラムサックの名を挙げた。
19歳のラムサックは年齢的にも実績的にもまだ「有望株」であり、この指摘は意外だった。昨季2度のレンタル移籍は期待外れに終わり、彼は依然として「素質ある若手」の域を出ていない。
2024年、RBライプツィヒは彼が8歳から所属していたバイエルンから移籍金ゼロで獲得。U-19で1シーズン過ごしたが、クラブは彼を戦力とみなせず、25/26シーズンにレンタル移籍させ、実戦経験を積ませる方策を選んだ。
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2度のレンタル移籍は、ロベルト・ラムサックにとって期待したほどの成果をもたらさなかった。
しかし計画は失敗。ラムサックはブラウンシュヴァイクへ移籍したものの、2.ブンデスリーガ4試合で合計59分しか出場できなかった。 クラブは彼を2度も2軍で起用し、ラムサックは5部リーグでFCヴェルデン04やSVメッペンIIと対戦した。期待外れに終わり、RBは冬に契約を打ち切り、彼をSVザントハウゼンへ移した。
リーガでは出場時間は増えたが、フォワードとしての役割は依然として課題だった。 結果として2025/26シーズンのロベルト・ラムサックの成績は、控えめに言っても「改善の余地あり」だ。ブラウンシュヴァイク1軍と2軍、ザンドハウゼンでの合計959分間、彼は1ゴールも奪えなかった。
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ロベルト・ラムサック：ドイツ、クロアチア、スロベニア、それともボスニア？
「与えられたチャンスを確実に活かすために、全力を尽くしている」と、ラムサックはライプツィヒ移籍後にtz紙に語った。 ユース時代、彼はその言葉を結果で示した。バイエルン時代にはBジュニア・ブンデスリーガ29試合で24得点を記録。2023年にはドイツが優勝したU-17欧州選手権で得点王に輝いた。
同年、U-17ワールドカップ優勝メンバーにも入り、途中出場ながら2得点をマークした。ラムサックはDFBのメディアに「一番好きなのは最前線の9番だが、攻撃的MFでもプレーできる」と語っている。
マテウスがA代表での先発を示唆するほど、DFBジュニアでの活躍は印象的だった。だがその前に、来季の飛躍が不可欠だ。経験を積むだけで成長しない“無駄な1年”は避けたい。 「ブンデスリーガのクラブが若手を起用し、代表を支援してほしい」とマテウスは語った。
RBでは夏以降、状況が好転する可能性もある。新監督のマルティン・デミチェリスが全選手を細かく観察するからだ。しかし、仮にラムサックがブレイクしても、DFB代表での将来が約束されているわけではない。彼はドイツだけでなく、クロアチア、スロベニア、ボスニアでもプレーできる資格を持つ。 マテウスが「ロベルト・ラムサック」の名を突然挙げた際、この点を考慮していたかは疑問だ。
2025/26シーズンのロバート・ラムサック：
試合： 19 出場時間： 959 得点： 0 アシスト： 1
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