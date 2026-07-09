ロタール・マテウスは、2026年W杯でドイツ代表が早期敗退した原因を今もなお深く考察する専門家の一人に過ぎない。 ドイツ代表は16強戦でパラグアイにPK戦の末敗れた。3大会連続の早期敗退を受け、ドイツが早期に立て直せるのかという疑問は、マテウスだけではない。
翻訳者：
彼は直近でオーバーリーガのメッペンII戦でプレーした。無得点に終わった元FCバイエルンのFWが、ドイツ代表の新たな期待の星となるのか？
ドイツ代表最多出場記録保持者は『ビルト』紙のインタビューで、今後数カ月〜数年で代表で重要な役割を担うと考える選手を挙げた。「先発争いに新たな顔が多数登場するだろう」とマテウスは語り、意外にもロベルト・ラムサックの名を挙げた。
19歳のラムサックは年齢的にも実績的にもまだ「有望株」であり、この指摘は意外だった。昨季2度のレンタル移籍は期待外れに終わり、彼は依然として「素質ある若手」の域を出ていない。
2024年、RBライプツィヒは彼が8歳からプレーしていたバイエルンから移籍金なしで獲得。U-19で1シーズンを過ごしたが、クラブは彼を戦力とみなせず、25/26シーズンにレンタル移籍させ、実戦経験を積ませる方策を選んだ。
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2件のレンタル移籍は、ロベルト・ラムサックにとって期待したほどの成果をもたらさなかった
しかし計画は失敗。ラムサックはブラウンシュヴァイクへ移籍も、2部で4試合計59分しか出場できなかった。 クラブは彼を2度も2軍で起用し、ラムサックは5部リーグでFCヴェルデン04やSVメッペンIIと対戦した。期待外れだったためRBは冬に契約を打ち切り、彼をSVザントハウゼンへ移した。
リーガでは出場時間は増えたが、フォワードとしての役割は依然課題だった。 結果、2025/26シーズンのラムサックの成績は「改善の余地あり」で、トップチーム、セカンドチーム、サンドハウゼンでの合計959分間で1得点を挙げることはできなかった。
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ロベルト・ラムサック：ドイツ、クロアチア、スロベニア、それともボスニア？
「与えられたチャンスを確実に活かすために、全力を尽くしている」と、ラムサックはライプツィヒへの移籍後、tz紙に語った。 ユース時代、彼はその言葉を結果で示した。バイエルン時代にはBジュニア・ブンデスリーガ29試合で24得点を記録。2023年にはドイツが優勝したU-17欧州選手権で得点王に輝いた。
同年のU-17ワールドカップ優勝でも途中出場ながら2得点を挙げた。ラムサックはDFBメディアに「一番好きなのは最前線の9番だが、攻撃的MFでもプレーできる」と語った。
マテウスがA代表での先発を示唆した背景には、DFBジュニア代表での活躍がある。だが、そのレベルに到達するには来シーズンに飛躍が必要だ。経験を積んでも成長につながらない“無駄な1年”は避けたい。 「ブンデスリーガのクラブが若手を起用し、代表を支援してほしい」とマテウスは語った。
RBでは夏以降、状況が好転する可能性もある。新監督のマルティン・デミチェリスが全選手を細かく観察するからだ。しかし、仮に彼がブレイクしても、DFB代表での将来が保証されるわけではない。ドイツだけでなく、クロアチア、スロベニア、ボスニアでもプレーできる資格を持つためだ。 マテウスが「ロベルト・ラムサック」の名を突如挙げた際、この点を考慮していたかは疑問だ。
2025/26シーズンのロバート・ラムサック：
試合： 19 出場時間： 959 得点： 0 アシスト： 1
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