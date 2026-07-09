ドイツ代表最多出場記録保持者は『ビルト』紙のインタビューで、今後数カ月〜数年で代表で重要な役割を担うと考える選手を挙げた。「先発争いに新たな顔が多数登場するだろう」とマテウスは語り、意外にもロベルト・ラムサックの名を挙げた。

19歳のラムサックは年齢的にも実績的にもまだ「有望株」であり、この指摘は意外だった。昨季2度のレンタル移籍は期待外れに終わり、彼は依然として「素質ある若手」の域を出ていない。

2024年、RBライプツィヒは彼が8歳からプレーしていたバイエルンから移籍金なしで獲得。U-19で1シーズンを過ごしたが、クラブは彼を戦力とみなせず、25/26シーズンにレンタル移籍させ、実戦経験を積ませる方策を選んだ。