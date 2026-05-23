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「彼は発言すべきだ！」――フロリアン・ヴィルツが、リヴァプールのアルネ・スロット監督を間接的に批判したモハメド・サラーのインスタグラム投稿に「いいね」をした理由を明かす
退団するレジェンドを支持する反対派
ヴィルツは、チームの戦術を批判するサラーのインスタグラム投稿に賛同したトップチーム12選手の1人だった。インテル戦でベンチ外となりスロット監督との関係が悪化したとされるサラーは、クロップ前監督時代のエネルギッシュなサッカーに戻るよう求めた。このオンライン上の連帯表明は、現体制下でロッカールームに広範な不満があるとの憶測を強めた。
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ヴィルツ、チームメイトの話題となった発言を擁護
移籍金1億1600万ポンドのMFは、チームメイトとの夕食会でSNSの騒動を振り返り、ベテランFWの公の発言がメディアに過剰に報じられたと語った。ヴィルツは『The Athletic』の取材にこう話した。「レストランでは楽しかった。モと過ごせてよかった。彼は正直な男だ。
「彼は思ったことを言うだけ。それが問題になるはずがない。言いたいことがあるなら言えばいい。もちろん、モを含めみんなにとって厳しいシーズンだった。でも、事態は実際より大きく取り上げられた。彼が誰かを攻撃したとは思わない」
MF、コーチ陣との不和を否定
メディアではチームがオランダ人監督に反旗を翻し、サラハの味方だと報じられた。だがヴィルツは、それは組織的反乱ではなくプロとしての敬意だと主張した。
ヴィルツは続けた。「そんなことはない。僕はモ・サラーのメンタリティ、物の見方や仕事への姿勢が好きだ。彼は経験豊富で、聞く価値がある。誰かを攻撃したわけではない。選手たちが『いいね』を押したことで騒ぎが大きくなりすぎた。
彼が去る前に伝えたかったのは、全員がもっと努力し、結果を出すべきだというメッセージだ。誰も今シーズンに満足していない。
日曜の試合でCL出場権を取れば、今シーズンを多少まともなものにできる。夏には頭をリセットし、来季に向けて攻めるべきだ。私たちは良いチームであり、もっと良い結果を出せる。」
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最終日の予選争い
スロット監督は、日曜日のブレントフォード戦でチームを去るFWに最後の出場機会を与えるか、戦術的かつ外交的な難題に直面している。このマージーサイドのクラブは、感情的なアンフィールドで1ポイントを取れば来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を確保できる。タイトルなく不安定だったシーズンを終え、チームが夏休みに突入する前にその結果を手にすることが最優先だ。