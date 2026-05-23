「彼は発言すべきだ！」――フロリアン・ヴィルツが、リヴァプールのアルネ・スロット監督を間接的に批判したモハメド・サラーのインスタグラム投稿に「いいね」をした理由を明かす

メディアではチームがオランダ人監督に反旗を翻し、サラハの味方だと報じられた。だがヴィルツは、それは組織的反乱ではなくプロとしての敬意だと主張した。

ヴィルツは続けた。「そんなことはない。僕はモ・サラーのメンタリティ、物の見方や仕事への姿勢が好きだ。彼は経験豊富で、聞く価値がある。誰かを攻撃したわけではない。選手たちが『いいね』を押したことで騒ぎが大きくなりすぎた。

彼が去る前に伝えたかったのは、全員がもっと努力し、結果を出すべきだというメッセージだ。誰も今シーズンに満足していない。

日曜の試合でCL出場権を取れば、今シーズンを多少まともなものにできる。夏には頭をリセットし、来季に向けて攻めるべきだ。私たちは良いチームであり、もっと良い結果を出せる。」



