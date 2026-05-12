スカイ・スポーツの解説者ジェイミー・キャラガーは『マンデー・ナイト・フットボール』の場面について「テルはクリアー前に相手選手を見ていた」と手厳しい意見を述べた。 元リヴァプールのスターは「テルは完全に判断を誤った。選手なら誰でも、相手の動きを見落としそうになることはある。だが彼は判断を下す瞬間、相手を見ていた。だから即座に考え直すべきだった。

まだ時間はあった。考え直すべきだった。最初は見落としたのかと思ったが、実際には見ていた。本当にひどい判断だ。若い攻撃的選手だが、この試合で2度も愚かな判断をした。」



