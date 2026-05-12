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Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

「彼は申し訳なく思っていた」――ロベルト・デ・ゼルビ監督は、リーズ戦でトッテナムに痛手となるPKを招いた「信じられない」オーバーヘッドキックを決めたマティス・テルに「キスとハグ」をすると誓った。

マティス・テル
トッテナム
ロベルト・デ・ゼルビ
J. Carragher
トッテナム 対 リーズ
リーズ
プレミアリーグ

トッテナム・ホットスパーのロベルト・デ・ゼルビ監督は、リーズ・ユナイテッドとの1－1の引き分けで起伏のあったプレーを見せた若手FWマティス・テルを公に擁護した。テルは鮮やかな先制点を決めたが、無謀なオーバーヘッドキックでPKを献上し批判を受けた。それでも監督は寛容な姿勢を示した。

  • ヒーローが悪役に変わる

    テルは20ヤードからの美しいカーブシュートで先制し、トッテナムは降格圏との4ポイント差を目前にした。しかし自陣ペナルティエリアでオーバーヘッドクリアを試みた彼の足は、 Leeds DFエタン・アムパドの頭に当たり、VAR判定でPKを献上。 このボールはリーズDFイーサン・アンパドゥの頭に当たり、VAR判定でPKが与えられた。ドミニク・カルバート＝ルーウィンがこれを決め、スコアは1–1に。スパーズの残留への勢いは一時的に止まった。

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    キャラガーが「非常識な」決定を痛烈に批判

    スカイ・スポーツの解説者ジェイミー・キャラガーは『マンデー・ナイト・フットボール』の場面について「テルはクリアー前に相手選手を見ていた」と手厳しい意見を述べた。 元リヴァプールのスターは「テルは完全に判断を誤った。選手なら誰でも、相手の動きを見落としそうになることはある。だが彼は判断を下す瞬間、相手を見ていた。だから即座に考え直すべきだった。

    まだ時間はあった。考え直すべきだった。最初は見落としたのかと思ったが、実際には見ていた。本当にひどい判断だ。若い攻撃的選手だが、この試合で2度も愚かな判断をした。」


  • デ・ゼルビが公の場で抱擁を交わす

    テレビのコメンテーターとは対照的に、デ・ゼルビ監督は引き分けの責任を問う声から選手を守った。 元バイエルン・ミュンヘンの選手とのミスについて問われると、デ・ゼルビはこう語った。「何も言わない。彼は若く、才能がある。キスをして抱きしめ、それで終わり。多くの言葉は不要だ。あの状況では、若い選手がミスを犯すこともある。彼も申し訳なく思っていたが、ミスとは言えない」

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    一触即発のロンドン・ダービー

    トッテナムは5月19日、スタンフォード・ブリッジでチェルシーと対戦する。ウェストハムとはわずか2ポイント差で、残留は依然として危うい。長期離脱から復帰したジェームズ・マディソンは攻撃のオプションを広げるが、デ・ゼルビ監督は守備の課題を早急に解決しなければならない。残り2試合、スパーズのプレミアリーグ残留は依然として危うい状況だ。

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