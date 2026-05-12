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「彼は申し訳なく思っていた」――ロベルト・デ・ゼルビ監督は、リーズ戦でトッテナムに痛手となるPKを招いた「信じられない」オーバーヘッドキックを決めたマティス・テルに「キスとハグ」をすると誓った。
ヒーローが悪役に変わる
テルは20ヤードからの美しいカーブシュートで先制し、トッテナムは降格圏との4ポイント差を目前にした。しかし自陣ペナルティエリアでオーバーヘッドクリアを試みた彼の足は、 Leeds DFエタン・アムパドの頭に当たり、VAR判定でPKを献上。 このボールはリーズDFイーサン・アンパドゥの頭に当たり、VAR判定でPKが与えられた。ドミニク・カルバート＝ルーウィンがこれを決め、スコアは1–1に。スパーズの残留への勢いは一時的に止まった。
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キャラガーが「非常識な」決定を痛烈に批判
スカイ・スポーツの解説者ジェイミー・キャラガーは『マンデー・ナイト・フットボール』の場面について「テルはクリアー前に相手選手を見ていた」と手厳しい意見を述べた。 元リヴァプールのスターは「テルは完全に判断を誤った。選手なら誰でも、相手の動きを見落としそうになることはある。だが彼は判断を下す瞬間、相手を見ていた。だから即座に考え直すべきだった。
まだ時間はあった。考え直すべきだった。最初は見落としたのかと思ったが、実際には見ていた。本当にひどい判断だ。若い攻撃的選手だが、この試合で2度も愚かな判断をした。」
デ・ゼルビが公の場で抱擁を交わす
テレビのコメンテーターとは対照的に、デ・ゼルビ監督は引き分けの責任を問う声から選手を守った。 元バイエルン・ミュンヘンの選手とのミスについて問われると、デ・ゼルビはこう語った。「何も言わない。彼は若く、才能がある。キスをして抱きしめ、それで終わり。多くの言葉は不要だ。あの状況では、若い選手がミスを犯すこともある。彼も申し訳なく思っていたが、ミスとは言えない」
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一触即発のロンドン・ダービー
トッテナムは5月19日、スタンフォード・ブリッジでチェルシーと対戦する。ウェストハムとはわずか2ポイント差で、残留は依然として危うい。長期離脱から復帰したジェームズ・マディソンは攻撃のオプションを広げるが、デ・ゼルビ監督は守備の課題を早急に解決しなければならない。残り2試合、スパーズのプレミアリーグ残留は依然として危うい状況だ。