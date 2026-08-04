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「彼は申し訳なく思っていた」 オリヴァー・バウマンがワールドカップ落選をめぐるユリアン・ナーゲルスマン監督の謝罪を明かす
バウマン、ナーゲルスマンの謝罪を明かす
ホッフェンハイムのGKバウマンは、2026年ワールドカップ直前に先発の座を剥奪したことについて、元ドイツ代表監督ナーゲルスマンから謝罪を受けたと明かした。バウマンは本大会に向けた予選6試合と強化試合2試合の全てで先発出場していた。しかし、代表引退から復帰したノイアーにその座を大会直前に突然返され、ドイツはその後、パラグアイとのラウンド32でPK戦の末に敗退した。
- AFP
「私たちは1時間近く話した」
ホッフェンハイムのプレシーズン合宿が行われているオーストリア・ゼーフェルトで複数のメディアの取材に応じたバウマンは、ナゲルスマンとの直接の会話の詳細を明かした。なお、そのナゲルスマンはその後、ユルゲン・クロップに交代している。
この苦渋の決断について語ったバウマンは、次のように明かしている。「彼（ナゲルスマン）は、最後にすべてがああいう形で終わってしまったことを残念がっていた。私は10日前にユリアンと話した。電話で話すことはすでに決まっていた。そして実際に、ほぼ1時間にわたって話をした。私は自分にとって重要だったことをすべて彼に伝えた。
「もちろん、簡単に受け入れられることではなかった。自分には大きな目標があった。だが、私はチームに多くのエネルギーを与えることができた［ベンチから］。自分としては、成功への妨げとなるものが何もないよう、その土台を築けたと思っている」
ノイアー、キャリア最後の章へ approaching
バイエルン・ミュンヘンとドイツの象徴的存在であるノイアーは、輝かしい現役キャリアが終わりに近づいていることを示唆した。すでに、ドイツのワールドカップ早期敗退を受け、2度目となる代表引退を表明している。現代的な「スイーパー・キーパー」という役割を再定義したこのベテランGKは、クラブとの契約が満了する2027年をもって完全に引退する見通しだと認めた。ノイアーの代表チームからの恒久的な離脱により、ドイツ代表で次世代のGKがその座を引き継ぐ道筋は明確になった。
- Getty Images
先発の座を争う状況だ
バウマンは現在、クロップ監督が9月24日にUEFAネーションズリーグでオランダとの初陣を迎える中、ドイツ代表の正GKの座を狙っている。元リヴァプール指揮官の下で新時代が始まるのに伴い、GKのポジション争いは再びオープンになるとみられている。
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