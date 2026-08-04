ホッフェンハイムのプレシーズン合宿が行われているオーストリア・ゼーフェルトで複数のメディアの取材に応じたバウマンは、ナゲルスマンとの直接の会話の詳細を明かした。なお、そのナゲルスマンはその後、ユルゲン・クロップに交代している。

この苦渋の決断について語ったバウマンは、次のように明かしている。「彼（ナゲルスマン）は、最後にすべてがああいう形で終わってしまったことを残念がっていた。私は10日前にユリアンと話した。電話で話すことはすでに決まっていた。そして実際に、ほぼ1時間にわたって話をした。私は自分にとって重要だったことをすべて彼に伝えた。

「もちろん、簡単に受け入れられることではなかった。自分には大きな目標があった。だが、私はチームに多くのエネルギーを与えることができた［ベンチから］。自分としては、成功への妨げとなるものが何もないよう、その土台を築けたと思っている」