Getty Images Sport
「彼は理解しがたい人物だった」―元リヨンのチームメイトが明かすレイアン・シェルキの最大の欠点。マンチェスター・シティのプレイメーカーの「驚異的な」能力にもかかわらず
リヨンの天才少年からシティの火花へ——シェルキの躍進
22歳のシェルキは2025年夏、欧州で最も注目される若手選手の一人としてシティに加入。リヨン育成組織の最高峰と評される実力を携えていた。 フランス代表での輝かしい経歴において、この創造性豊かなプレイメーカーは185試合に出場し、29得点45アシストを記録。この実績が彼をリーグ・アンにおける世代を代表する才能として確固たる地位に押し上げた。プレミアリーグへの注目度の高い移籍後、チェルキはすでに37試合で9得点10アシストを挙げている。
- Getty Images Sport
シェルキの才能という両刃の剣
「ああ、ライアンは信じられないようなプレーができた。ただやりすぎだったんだ」と、リヨンで2年間シャルキと共に過ごしたゴールキーパーのリオウが『ソ・フット』誌に明かした。 「4人の選手を抜き去るドリブルはできたが、スペースを空けた時にボールを渡すべき場面で、彼は別のことを試そうとしてパスを出さなかった。確かに混乱させる選手だったが、やがて『彼はパスをしない』と理解すると、相手は彼に集中し続けるんだ」
「ゴールキーパーは例えばカットバックを予測しようとするが、実際しばらくすると、彼がまたチップシュートやドリブルを試みようと気づく。だから彼に集中し続けるんだ。結果的に彼自身が集中力と効果を失うことになった」
グアルディオラとフランス人選手との愛憎入り混じった関係
チェルキの気まぐれな性格はエティハドでも見逃されておらず、ペップ・グアルディオラ監督はすでにこの元リヨンの若きスターを指導する感情のジェットコースターを経験している。 最近の決勝点をもたらした活躍の後、シティの指揮官は「彼に怒鳴りたくなる瞬間もあれば、キスしたくなる瞬間もある」と冗談を飛ばした。この輝きと苛立ちの混在こそが、リオが指摘するように「エンターテイメント性と結果のバランスを見いだせずに苦しんできた」選手の本質的な特徴と言える。
「彼の驚異的な才能を存分に発揮させたい。より良いビルドアップを確立し、彼がより多くのボールを供給できる環境を整える必要がある」とグアルディオラは続けた。
- Getty Images Sport
ベンゼマのエリート精神 vs シェルキの才能リヨンアカデミーでカリム・ベンゼマと共に育ったリオウは、偉大な選手と才能だけに頼る選手の間にある取り組み方の明らかな違いを指摘した。ベンゼマの台頭を振り返り、リオウはこう回想する。「ベンゼマはより多くを得るために、より多くを成し遂げようと既に決意していた。個人的には、それほど努力が必要だとは知らなかった。才能さえあれば十分だと思っていた。 私は非常に才能があったが、キャリアを築くために必要な高い水準の要求を満たしていなかった。これが私のキャリアにおいて、本来達成できた可能性と比べて不利益をもたらした要因だ」
