リヨンアカデミーでカリム・ベンゼマと共に育ったリオウは、偉大な選手と才能だけに頼る選手の間にある取り組み方の明らかな違いを指摘した。ベンゼマの台頭を振り返り、リオウはこう回想する。「ベンゼマはより多くを得るために、より多くを成し遂げようと既に決意していた。個人的には、それほど努力が必要だとは知らなかった。才能さえあれば十分だと思っていた。 私は非常に才能があったが、キャリアを築くために必要な高い水準の要求を満たしていなかった。これが私のキャリアにおいて、本来達成できた可能性と比べて不利益をもたらした要因だ」