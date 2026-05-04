40歳のマヌエル・ノイアーはFCバイエルンのゴールを守り続け、契約をさらに1シーズン延長する見込みだ。これにより欧州主要リーグ5番目の年長選手となる。 しかし、トップは元チームメイトで現在42歳のダンテだ。2013年にバイエルンで3冠を達成し、長年フランス1部OGCニースの主将を務め、今も定期的に出場している。
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彼は理想的な手本だ。FCバイエルンに新たな「パパ」が加わる。グアルディオラが何千回もクローンしたかった人物だ。
夏、健康上の問題が増えたこのブラジル人センターバックは現役を引退し、意外にもFCバイエルンに監督として復帰した。ダンテは4部バイエルン・リージョナルリーガのセカンドチームを率いる。豊富な選手経験と情熱で、クラブの若手育成に貢献することが期待されている。
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ダンテは「パイ」となり、コーチライセンスを取得した
ダンテは現役中から指導者ライセンスを順次取得し、昨年UEFAプロライセンスも取得した。 2024年、ダンテはスポーツ・ビルド誌に「間違いなく監督になりたい」と語った。「そのためにニースではユースチームのトレーニングを手伝い、リュシアン・ファブレやトーマス・トゥヘルら名監督とも話している。」
ニースでは「パイ（Pai）」の愛称で親しまれ、若手選手たちのメンターを務める。かつてバイエルンの有望株だったフラヴィウス・ダニリウクも指導した。ダニリウクは2020年にミュンヘンからニースへ移籍し、プロキャリアをスタートさせた。
「ダンテは私にとって非常に重要な後押しをしてくれる存在になりました」と、現在はFCバーゼルでプレーするダニリウクは当時SPOXのインタビューで語った。「どこを改善すべきか、常に彼にアドバイスを求めていました。そして彼は、信じられないほどの忍耐強さで私を助けてくれました。」 ダンテは「若手が成長し、キャリアを最大限に活かせるよう支援したい」と語る。その手本となるのは、他でもない彼自身だ。
- AFP
「そしてカップもね」：ダンテはFCバイエルンで3冠を達成した
ダンテは2004年、18歳で母国ブラジルからフランスのOSCリールへ移籍。当時、「できる限りのことを尽くし、続けられなくなるまでここに残る」と誓ったという。ベルギーでのプレー後、ボルシア・メンヒェングラートバッハへ加入。 2012年、バイエルンは移籍金470万ユーロで彼を獲得。カール＝ハインツ・ルンメニゲは「近年で最高の移籍の一つ」と語った。
加入直前、バイエルンはホームでの決勝を含む全タイトルを逃していた。信頼できるセンターバックで、常に明るくチームを盛り上げる29歳は、2013年の3冠達成へ見事な復活に貢献した。
しかしDFBポカール決勝のVfBシュトゥットガルト戦には出場できなかった。試合日がコンフェデレーションズカップ招集期間と重なり、ダンテとルイス・グスタボはブラジル代表として同大会に出場し優勝した。
ピッチに立てなくても、チームに力を与えた。ドイツ語で歌いながら3冠を祝う動画を送ったのだ。 たどたどしいドイツ語ながら、熱意は十分に伝わった。ダンテは歌った。「リーグもCLも制し、カップも、カップも！」。このエピソードで彼はクラブのカリスマとなり、ファンに愛された。
ペップ・グアルディオラ：「チームにダンテのような選手が1000人いればいいのに」
ペップ・グアルディオラ体制初期、ダンテはジェローム・ボアテングとセンターバックの定位置を確保していた。しかし2014/15シーズンに入ると出場機会が減り、ベンチを温める試合が増えた。それでも2015年4月、ドルトムントとの大一番で先発に復帰した。 バイエルンは1-0で勝利し、試合後、グアルディオラは「チームにダンテが1000人いればいいのに」と語った。
だが、準決勝のバルセロナ（CL）とドルトムント（ポカール）では1分も出場せず、チームは敗退。夏にVfLヴォルフスブルクへ移籍し、2016年にはニースへ。そして今、FCバイエルンに復帰した。
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セバスティアン・ホーネスとマルティン・デミチェリスは活躍した
セバスティアン・ホーネスは、FCバイエルンリザーブでの指導をきっかけに頭角を現した。2020年、ヨシップ・スタニシッチやアンジェロ・スティラーを擁し3部リーグで優勝した。 その後ホッフェンハイムで短期間指揮を執り、VfBシュトゥットガルトでは2位でCL出場権獲得とDFBポカール制覇を達成。一時はレアル・マドリードの監督候補にも名前が挙がった。
2021～2022年は、ダンテとともにバイエルンでプレーしたマルティン・デミチェリスが後任となり、アルゼンチンリーグ制覇を経て現在はRCDマヨルカで降格回避を目指す。 その後、リバー・プレートでアルゼンチンリーグを制し、現在はRCDマヨルカで1部残留を争う。後任のホルガー・ザイツは3部昇格を4度逃し、今季も10位にとどまった。現在はクラブ内別職務に就いている。
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FCバイエルンのリザーブチームで、ダンテの助手になるのは誰か？
スポーツディレクターのクリストフ・フロイントの主導で、リザーブチームが常に若手指導者を育成する。理想は、デミケリスやダンテのようにバイエルンでプレーした経験を持つ人物だ。フロイントはRBザルツブルクでも同様の構想を実現し、マルコ・ローゼ、アディ・ヒュッター、マティアス・ヤイスレをユースからトップへ導いた。
「我々は若手指導者の才能を早期に発見し、選手と同じようにアカデミーで育成したい」とフロイントはザルツブルク時代にSPOXのインタビューで語った。「指導者候補のリストも持っている」
バイエルンでは新人監督ダンテに、経験豊富なアシスタントが付く見込みで、キャンパスや地域リーグに精通した人物だ。つまり、最近噂されたリベリーではない。彼の特別な立場を考えれば騒ぎが大きくなりすぎる恐れがある。 ダンテは1年前、『トランスファーマークト』のインタビューで指導方針を語っている。「選手たちが毎朝、練習に行くのが楽しみになるようにしたい。選手に『この監督と一緒ならいつも楽しく、何かを学べる』と感じてほしい」。カップ戦制覇も夢ではない。
リールからミュンヘン、そしてニースへ：ダンテのヨーロッパでのキャリアの足跡
期間 クラブ 2004年から2006年 OSCリール 2006年～2007年 ロイヤル・シャルルロワ 2007年～2009年 スタンダール・リエージュ 2009-2012年 ボルシア・メンヒェングラートバッハ 2012年～2015年 FCバイエルン 2015年～2016年 VfLヴォルフスブルク 2016年～ OGCニース