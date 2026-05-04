彼は理想的な手本だ。FCバイエルンに新たな「パパ」が加わる。グアルディオラが何千回もクローンしたかった人物だ。

ダンテは現役中から指導者ライセンスを順次取得し、昨年UEFAプロライセンスも取得した。 2024年、ダンテはスポーツ・ビルド誌に「間違いなく監督になりたい」と語った。「そのためにニースではユースチームのトレーニングを手伝い、リュシアン・ファブレやトーマス・トゥヘルら名監督とも話している。」

ニースでは「パイ（Pai）」の愛称で親しまれ、若手選手たちのメンターを務める。かつてバイエルンの有望株だったフラヴィウス・ダニリウクも指導した。ダニリウクは2020年にミュンヘンからニースへ移籍し、プロキャリアをスタートさせた。

「ダンテは私にとって非常に重要な後押しをしてくれる存在になりました」と、現在はFCバーゼルでプレーするダニリウクは当時SPOXのインタビューで語った。「どこを改善すべきか、常に彼にアドバイスを求めていました。そして彼は、信じられないほどの忍耐強さで私を助けてくれました。」 ダンテは「若手が成長し、キャリアを最大限に活かせるよう支援したい」と語る。その手本となるのは、他でもない彼自身だ。