彼は現在、破格の年俸を得ている。アイントラハト・フランクフルトでの監督就任が噂され、現実味を帯びてきた。

クローシェとヤイスレは、レッドブル・グループでの経験を通じて顔見知りだ。クローシェは長年RBライプツィヒで働き、ヤイスレはRBザルツブルクの監督だった。クローシェは2023年夏と今冬の2度、ヤイスレをアイントラハトに招こうとした。

しかしアル・アハリとの交渉が成立せず、アイントラハトは解任されたディノ・トプモラーの後任としてアルベルト・リエラを招聘した。しかしこのスペイン人監督は性格的に難があり、チームやメディアと対立。14試合で4勝しかできず、早期に辞任した。