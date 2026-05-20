Sport1によると、マティアス・ヤイスレは欧州トップ5リーグへの復帰を検討しており、サウジアラビアのアル・アハリからアイントラハトへの移籍も「十分に考えられる」という。アイントラハトスポーツディレクターのマルクス・クローシェもヤイスレの「大ファン」で、定期的に連絡を取っている。
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彼は現在、破格の年俸を得ている。アイントラハト・フランクフルトでの監督就任が噂され、現実味を帯びてきた。
クローシェとヤイスレは、レッドブル・グループでの経験を通じて顔見知りだ。クローシェは長年RBライプツィヒで働き、ヤイスレはRBザルツブルクの監督だった。クローシェは2023年夏と今冬の2度、ヤイスレをアイントラハトに招こうとした。
しかしアル・アハリとの交渉が成立せず、アイントラハトは解任されたディノ・トプモラーの後任としてアルベルト・リエラを招聘した。しかしこのスペイン人監督は性格的に難があり、チームやメディアと対立。14試合で4勝しかできず、早期に辞任した。
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アイントラハト・フランクフルトはアルベルト・リエラに関する失態で、クローシェが責任を負う。
「私は彼を成功する見込みがほとんどない状況に追い込んでしまった」とクローシェはシーズン終了後の会見で語った。スペイン人監督起用は「私の誤った判断であり、見誤りだった」と述べ、欧州カップ戦出場を逃した責任も自ら引き受けた。
私は信念に反し、シーズン中にリーグを知らない監督を招聘するという原則を破った。なぜなのか？「直感と確信があったからだ。 私はいつも信念に従って行動する。その信念があまりに強すぎて、慎重さの原則を無視してしまった」
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アイントラハト・フランクフルト：ヤイスレは大幅な減俸を受け入れる用意があるようだ
シーズン終了というタイミングもあり、状況は一変した。ジャイスルは選手としてブンデスリーガを経験しており、リーグ事情に詳しい。Sport1によると、彼はアイントラハトが求める「ドイツ語を話し、パワフルなサッカーで観客を熱狂させる」監督という条件にぴったりだ。 これはヤイスレが満たしている条件だ。
アル・アハリでACLを2度制し2027年まで契約が残るヤイスルに、すでに打診済みという。本人はブンデスやプレミアからオファーがあれば、年俸1500万ユーロを大幅に減額する用意があるという。
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アイントラハト・フランクフルトは、アディ・ヒュッター監督の復帰を検討している。
ヤイスレに加え、元監督のアディ・ヒュッターもヘッセン州のチームの監督候補に挙げられている。ヒュッターも条件の大半を満たす。クローシェは、新監督に「明確なビジョン」と「どんなサッカーをしたいか」を求める。 フランクフルトは、プレーに「激しさ」を取り戻し、「カウンターとポゼッションの融合」を目指す必要がある。国際大会出場権を争うには、その両方を習得しなければならない。
ヒュッターの復帰なら移籍金は不要で、昨年10月にASモナコを退任して以来フリーだ。
クロシェは「現在協議中で、早期解決を目指す」と述べ、ビルト紙によると来週末までの決定が目標だ。