彼は現在、次々と得点王を獲得している：BVBとバイエル・レバークーゼンが、プレミアリーグ所属のブラジル人選手に強く関心を示しているようだ

問題は、ヴァスコ・ダ・ガマがクイアバノに対していわゆる「マッチング・ライト」を保有している点だ。これにより、他クラブからオファーがあった場合、ヴァスコ・ダ・ガマは同額で引き抜くことができる。クイアバノのレンタル契約は年末まで続いており、さらにヴァスコ・ダ・ガマは1000万ユーロの買い取りオプションも確保している。ノッティンガムでの契約は2029年までとなっている。

一見したところ、BVBに彼が必要だとは考えにくい。何しろドルトムントは、すでにしばらく前に左サイドバックのカウア・プラテスの獲得を済ませているからだ。しかし、クイアバノの同胞であるプラテスはまだ17歳であり、さらに彼を獲得したのはセバスティアン・ケールの後任であるニルス＝オレ・ブックではなく、ブックは別の計画を立てている可能性がある。 さらに『Bild』紙は最近、ニコ・コヴァチ監督の下で左サイドの不動のレギュラーであるダニエル・スベンソンの退団の可能性についても報じている。

一方、レバークーゼンではアレハンドロ・グリマルドの退団が迫っている。同選手には「ヴェルクスエルフ」から高額な契約オファーが出されているにもかかわらず、その将来は依然として不透明だ。彼は母国スペインで再びプレーしたいという夢を、すでに何度も語っている。FCバルセロナへの復帰も、決してあり得ない話ではないようだ。