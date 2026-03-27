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Cuiabano Neu NeuGetty
Tim Ursinus

翻訳者：

彼は現在、次々と得点王を獲得している：BVBとバイエル・レバークーゼンが、プレミアリーグ所属のブラジル人選手に強く関心を示しているようだ

ブンデスリーガ
移籍情報
ヴァスコ・ダ・ガマ
セリエA
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プレミアリーグ
ボルシア・ドルトムント
レヴァークーゼン
クイアバノ

ボルシア・ドルトムントとバイエル・レバークーゼンの両クラブは、現在次々と得点を重ねているあるブラジル人選手に注目しているようだ。

ブラジルの新聞『O Globo』によると、ブンデスリーガの2クラブが現在、クイアバノの状況を打診している。この左サイドバックは本来、プレミアリーグのノッティンガム・フォレストに所属しているが、現在は母国でレンタル移籍中である。

  • 1年半前に600万ユーロの移籍金で彼を獲得したノッティンガムでは、この23歳の選手はこれまでトップチームでの出場機会を得ていない。しかし、これには理由がある。彼は当初ボタフォゴへ期限付き移籍し、今年初めからはブラジル1部リーグのヴァスコ・ダ・ガマへレンタル移籍しているからだ。

    リオデジャネイロのクラブで、クイアバノは印象的なスタートを切った。最初の5試合で2ゴール3アシストを記録したのだ――しかも、左サイドバックとしてである。そのため、ボルシア・ドルトムントやレバークーゼンに加え、セリエAのクラブも彼に注目し始めているという。 

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  • Ole Book(C)Getty Images

    BVBとレバークーゼンは、状況次第では補強が必要になる可能性がある

    問題は、ヴァスコ・ダ・ガマがクイアバノに対していわゆる「マッチング・ライト」を保有している点だ。これにより、他クラブからオファーがあった場合、ヴァスコ・ダ・ガマは同額で引き抜くことができる。クイアバノのレンタル契約は年末まで続いており、さらにヴァスコ・ダ・ガマは1000万ユーロの買い取りオプションも確保している。ノッティンガムでの契約は2029年までとなっている。 

    一見したところ、BVBに彼が必要だとは考えにくい。何しろドルトムントは、すでにしばらく前に左サイドバックのカウア・プラテスの獲得を済ませているからだ。しかし、クイアバノの同胞であるプラテスはまだ17歳であり、さらに彼を獲得したのはセバスティアン・ケールの後任であるニルス＝オレ・ブックではなく、ブックは別の計画を立てている可能性がある。 さらに『Bild』紙は最近、ニコ・コヴァチ監督の下で左サイドの不動のレギュラーであるダニエル・スベンソンの退団の可能性についても報じている。 

    一方、レバークーゼンではアレハンドロ・グリマルドの退団が迫っている。同選手には「ヴェルクスエルフ」から高額な契約オファーが出されているにもかかわらず、その将来は依然として不透明だ。彼は母国スペインで再びプレーしたいという夢を、すでに何度も語っている。FCバルセロナへの復帰も、決してあり得ない話ではないようだ。 

  • BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合

    日時試合
    4月4日 18時30分VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ）
    4月11日 15時30分BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
    4月18日 15時30分TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）