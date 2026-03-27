ブラジルの新聞『O Globo』によると、ブンデスリーガの2クラブが現在、クイアバノの状況を打診している。この左サイドバックは本来、プレミアリーグのノッティンガム・フォレストに所属しているが、現在は母国でレンタル移籍中である。
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彼は現在、次々と得点王を獲得している：BVBとバイエル・レバークーゼンが、プレミアリーグ所属のブラジル人選手に強く関心を示しているようだ
1年半前に600万ユーロの移籍金で彼を獲得したノッティンガムでは、この23歳の選手はこれまでトップチームでの出場機会を得ていない。しかし、これには理由がある。彼は当初ボタフォゴへ期限付き移籍し、今年初めからはブラジル1部リーグのヴァスコ・ダ・ガマへレンタル移籍しているからだ。
リオデジャネイロのクラブで、クイアバノは印象的なスタートを切った。最初の5試合で2ゴール3アシストを記録したのだ――しかも、左サイドバックとしてである。そのため、ボルシア・ドルトムントやレバークーゼンに加え、セリエAのクラブも彼に注目し始めているという。
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BVBとレバークーゼンは、状況次第では補強が必要になる可能性がある
問題は、ヴァスコ・ダ・ガマがクイアバノに対していわゆる「マッチング・ライト」を保有している点だ。これにより、他クラブからオファーがあった場合、ヴァスコ・ダ・ガマは同額で引き抜くことができる。クイアバノのレンタル契約は年末まで続いており、さらにヴァスコ・ダ・ガマは1000万ユーロの買い取りオプションも確保している。ノッティンガムでの契約は2029年までとなっている。
一見したところ、BVBに彼が必要だとは考えにくい。何しろドルトムントは、すでにしばらく前に左サイドバックのカウア・プラテスの獲得を済ませているからだ。しかし、クイアバノの同胞であるプラテスはまだ17歳であり、さらに彼を獲得したのはセバスティアン・ケールの後任であるニルス＝オレ・ブックではなく、ブックは別の計画を立てている可能性がある。 さらに『Bild』紙は最近、ニコ・コヴァチ監督の下で左サイドの不動のレギュラーであるダニエル・スベンソンの退団の可能性についても報じている。
一方、レバークーゼンではアレハンドロ・グリマルドの退団が迫っている。同選手には「ヴェルクスエルフ」から高額な契約オファーが出されているにもかかわらず、その将来は依然として不透明だ。彼は母国スペインで再びプレーしたいという夢を、すでに何度も語っている。FCバルセロナへの復帰も、決してあり得ない話ではないようだ。
BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日時 試合 4月4日 18時30分 VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ） 4月11日 15時30分 BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ） 4月18日 15時30分 TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）