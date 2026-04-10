「彼は特別な存在だ」――アルダ・トゥランはAZのスター、キース・スミットの将来を明るいと語る。レアル・マドリードとバルセロナが注目する彼が、シャフタール戦の敗北の中でも存在感を示した。

シャフタールがAZに圧勝した後、トゥランはピッチでスミットを呼び止め、20歳の選手への敬意を示した。取材陣に問われると、元バルセロナとアトレティコ・マドリードのMFは、このオランダ人選手を高く評価する理由を即座に語った。

「結果に関わらず、優れた選手と交流することは大切だ」とトゥランは記者団に語った。「前半は彼を止められなかった。彼はチームの攻撃をうまく組み立てていた。将来、オランダ代表の主力になるだろう。彼は飛躍的に成長している。」