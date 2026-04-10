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「彼は特別な存在だ」――アルダ・トゥランはAZのスター、キース・スミットの将来を明るいと語る。レアル・マドリードとバルセロナが注目する彼が、シャフタール戦の敗北の中でも存在感を示した。
トルコのレジェンドからの絶賛
シャフタールがAZに圧勝した後、トゥランはピッチでスミットを呼び止め、20歳の選手への敬意を示した。取材陣に問われると、元バルセロナとアトレティコ・マドリードのMFは、このオランダ人選手を高く評価する理由を即座に語った。
「結果に関わらず、優れた選手と交流することは大切だ」とトゥランは記者団に語った。「前半は彼を止められなかった。彼はチームの攻撃をうまく組み立てていた。将来、オランダ代表の主力になるだろう。彼は飛躍的に成長している。」
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現代の中盤の巨匠
トゥランはスミットを評価する際、技術だけでなく、現代サッカーで最も過酷なポジションをこなすために必要な類まれな知性を強調する。シャフタール監督は、オランダU-19代表の彼がピッチで「ボス」となれる稀有な選手だと指摘した。
「優れた選手は多いが、彼は特別だ」とトゥランは付け加えた。「現代サッカーでは『6番』はゲームを支配し、チームを指揮する。彼にはその素質がある。対戦相手の監督として話すのは不適切かもしれないが、サッカーファンとして彼の魅力を伝えたい。」
レアル・マドリードとバルセロナが状況を注視している。
トゥランの絶賛を受け、アルクマール・アカデミー出身のこの選手への期待が高まっている。スペインのビッグクラブが注目しており、スミットはレアル・マドリードとバルセロナが興味を示していると認めた。
彼は2028年6月までアルクマールと契約しているが、2025年夏のU-19欧州選手権でオランダ代表の優勝に貢献したことで、欧州のトップクラブも注目している。 2024-25シーズンは17ゴール・アシストを記録し、今季も3ゴール7アシストと数字で結果を残している。
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AZでは引き続き育成に注力している。
ベルナベウやカンプ・ノウの誘惑があるにもかかわらず、スミットはエールディヴィジでレギュラー確保に集中している。最終ラインでの安定感と影響力を高めることが先決だと語り、海外移籍はその後だと公言している。
昨夏、ラ・リーガからの関心を問われたスミットは「素晴らしいことだ。世界最大の2つのクラブだと思う。 ただ、まずはここで実力を示したい。バルサやレアルの関心は嬉しいが、そこでプレーできるかは分からない。だから、あまり気にしていないんだ。」ヨーロッパ全土で評価が高まる中でも、彼はアルクマールでの課題に集中している。