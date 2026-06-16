「彼は準備ができている」――ロナウドがワールドカップでのチャンスを掴むようブラジルの若き選手エンドリックを後押し、その実力はマテウス・クーニャやイゴール・チアゴに引けを取らない

『Resenha da Copa』で、2002年W杯優勝のレジェンドは、この若手選手は代表のチームメイトと同等の実力があると認めつつ、チーム内の層の厚さを尊重すべきだと語った。

ロナウドは「彼には必ずチャンスが来る。今は3番手だが、イゴール・チアゴとマテウス・クーニャの後に彼がいる」と語った。

もしブルーノ・ギマランイスが交代していなければ、モロッコ戦で出場していたはずだ。重要なのは、アンチェロッティが勝利を狙っていたこと。彼は準備ができている。

「彼はピッチで他の優れた選手たちと競っている。マンチェスター・ユナイテッドのマテウス・クーニャと互角だし、イゴール・チアゴはイングランドで得点王だった。だから、今は十分な戦力がある」