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「彼は準備ができている」――ロナウドがワールドカップでのチャンスを掴むようブラジルの若き選手エンドリックを後押し、その実力はマテウス・クーニャやイゴール・チアゴに引けを取らない
ファンが10代の選手の起用を求めている
カルロ・アンチェロッティ監督がレアル・マドリードの若手スターをベンチに留めた判断は、このフォワードならモロッコの守備を崩せたと感じた熱狂的サポーターから激しい批判を招いた。エンドリックは先日、親善試合のエジプト戦で決勝ゴールを決めており、多くの人が彼に重要な役割を与えるべきだと考えていた。しかし、ロナウドは監督の采配を擁護し、MFブルーノ・ギマランイスの負傷が試合終盤の攻撃的交代策を狂わせたことを指摘した。
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ロナウドが攻撃陣の序列を説明する
『Resenha da Copa』で、2002年W杯優勝のレジェンドは、この若手選手は代表のチームメイトと同等の実力があると認めつつ、チーム内の層の厚さを尊重すべきだと語った。
ロナウドは「彼には必ずチャンスが来る。今は3番手だが、イゴール・チアゴとマテウス・クーニャの後に彼がいる」と語った。
もしブルーノ・ギマランイスが交代していなければ、モロッコ戦で出場していたはずだ。重要なのは、アンチェロッティが勝利を狙っていたこと。彼は準備ができている。
「彼はピッチで他の優れた選手たちと競っている。マンチェスター・ユナイテッドのマテウス・クーニャと互角だし、イゴール・チアゴはイングランドで得点王だった。だから、今は十分な戦力がある」
得失点差が鍵となる
開幕戦で引き分けた南米の強豪は、勝ち点3と勢いを得る必要がある。ロナウドは、次戦のハイチ戦で自信を積み、得点を重ねたいと強調した。
彼は「次の試合は全員の自信につながる。勝利が最優先だが、得失点差も重要だ。グループ首位を決める鍵だからだ。だから、どんなチャンスも逃すわけにはいかない」と語った。
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重要なグループリーグの試合が控えている
セレソンは、グループステージ第2戦のハイチ戦（フィラデルフィア）までに決定力を取り戻す必要がある。その後、マイアミでスコットランドと対戦しグループステージを締める。グループ首位と有利なトーナメント進出のため、ハイチ戦で大勝することが不可欠だ。