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「彼は消えることもあるストライカーだ」 デンマーク代表指揮官ブライアン・リーマー、ネーションズリーグ敗戦で痛烈な2得点を決めたアーリング・ハーランドを称賛
ハーランドの決定力が北欧ダービーの勝敗を分ける
国際サッカーの紙一重の差を浮き彫りにした一戦で、ハーランドは今回もなぜ世界最高の決定力を持つフィニッシャーと評されるのかを証明した。マンチェスター・シティのストライカーは2得点を決め、この重要なUEFAネーションズリーグの一戦でノルウェーにライバル対決の誇りをもたらした。ホームのノルウェーは当初、オスカル・ボブの先制点とハーランドのこの日最初のゴールで2点を先行したが、後半はデンマークの猛攻をしのがなければならなかった。
デンマークは粘り強く反撃し、スコアを2-2に戻した。しかし、チームが最も必要としていた場面で、ハーランドの勝負強さが再び表れた。決定的な場面は、デンマークの最終ラインを完全に不意打ちにした巧みなセットプレーの形から生まれ、ストライカーは空いたスペースにするりと入り込み、持ち前の高い決定力で仕留めた。
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リーマーが語るハーランドの唯一無二の脅威
リエマーは、ノルウェーの9番がもたらす独特の脅威に驚嘆し、なぜ彼が守るのがこれほど難しいのかについて興味深い見解を示した。リエマーは、このストライカーがビルドアップに常に関与していなくても試合に影響を与えられる能力を絶賛。試合から姿を消したかのように見えながら、チャンスがペナルティーエリア内で訪れたまさにその瞬間に現れる選手を追い続ける難しさを、デンマーク人指揮官は指摘した。
「あれ（ハーランド）に対して100パーセント改善することはできないと思う。彼は試合の時間帯によっては消えてしまうストライカーで、何もしていないように見える。だが、わずかなチャンスを4分の1でも与えれば、その時には……。それが今日われわれが見た構図の一部だ。彼はとても冷徹だ。試合を決めるのに必要なものがあまりにも少ない。それがフットボールの試合に勝つということだ」と、リエマーは『Dagbladet』が伝えた。
守備の綻びに苦しむデンマーク、オスロで痛手
ハーランドが見出しをさらった一方で、リエマーはチームの守備の基本対応、とりわけ決勝点につながった場面でのプレーぶりに明らかに失望していた。その得点はCKから生まれ、デンマークのDF陣は完全にハーランドを見失ったように見え、彼に大きな抵抗を受けることなくペナルティーエリア内を動く余地を与えてしまった。
リエマーは、自身の選手たちが求められる集中力の基準に達していなかったと認めた。さらに、ノルウェーのトップスターたちが勝敗を左右する存在であるとし、こう語った。「この試合のように接戦になれば、重要になるのは［マルティン］ウーデゴールやハーランドのようなタイプだ。われわれはノルウェーと大きな差があるとは感じていない。また戻ってくる」
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次節を見据えて
勝ち点3を手にしたノルウェーは、今週日曜にポルトガルとの注目の一戦に臨む。今回の勝利は、難しいリーグAのグループでチームが勢いを築くための絶好の土台となる。一方のデンマークは、オスロで大きな代償を払った守備の綻びを修正すべく、ウェールズをホームに迎える前に素早い立て直しが求められる。デンマークのコーチングスタッフは、ノルウェーに序盤の主導権を握らせ、その後半の力強い巻き返しをもってしても覆せなかったスロースタートに焦点を当てる可能性が高い。また、優勢だった25分間でファイナルサードにおける決定力を欠いた点も、リーマーにとって懸念材料となるはずだ。
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