国際サッカーの紙一重の差を浮き彫りにした一戦で、ハーランドは今回もなぜ世界最高の決定力を持つフィニッシャーと評されるのかを証明した。マンチェスター・シティのストライカーは2得点を決め、この重要なUEFAネーションズリーグの一戦でノルウェーにライバル対決の誇りをもたらした。ホームのノルウェーは当初、オスカル・ボブの先制点とハーランドのこの日最初のゴールで2点を先行したが、後半はデンマークの猛攻をしのがなければならなかった。

デンマークは粘り強く反撃し、スコアを2-2に戻した。しかし、チームが最も必要としていた場面で、ハーランドの勝負強さが再び表れた。決定的な場面は、デンマークの最終ラインを完全に不意打ちにした巧みなセットプレーの形から生まれ、ストライカーは空いたスペースにするりと入り込み、持ち前の高い決定力で仕留めた。