「彼は消えてしまった」――ハリー・ケインにバロンドール受賞の可能性はないと告げられた。プレミアリーグのレジェンドが、イングランド代表兼バイエルンのスターを批判。

代わりに誰が受賞にふさわしいかと問われたプティは、大会で好パフォーマンスを見せた数名を挙げたが、最有力候補は示さなかった。「ヤマル？彼は素晴らしいワールドカップを過ごした。バロンドールの選考基準もピッチ上のルールのように大きく変わった。ロドリは今回も大会で最高の選手だった。メッシも良かったが、彼はマイアミでプレーしている。」

プティは、議論の行方を左右する上でワールドカップの重要性を認めつつも、外部要因が結果に影響を与えることへの警戒を促した。「ワールドカップが、クラブで獲得したいどんなタイトルよりも上にあることは分かっている。だが、それと同時に、タイトルも獲得しなければならない。受賞者はスペイン人選手になるだろうか？ 私には見当もつかない。だが、厳しい戦いになるだろう。そして最終的には、商業的な判断で決まらないことを願っている。」