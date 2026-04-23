「彼は海外へ行くのか？」元アストン・ヴィラのアンリ・ランスベリーが移籍を予想し、モーガン・ロジャースには「もっと上を目指せる」と語った。

「精巣がん啓発月間」に向けたキャンペーン「Check Your Bally’s」の一環で、Bally Betは試合中の中断時間を使い、ファンに自身の健康チェックを呼びかけました。 アーセナル対マンチェスター・シティ戦ではVARチェックでガブリエルが残り、マージーサイド・ダービーではキアナン・デューズベリー＝ホールが倒れたもののPK不成立となった。これらの重要な判定が、ピッチ外の活動へとつながった。

これらの場面を通じて、Bally BetはThe OddBalls Foundationに1万ポンドを寄付した。同財団は、啓発活動や男性の健康管理支援を行っている。

アーセナル、ノッティンガム・フォレスト、アストン・ヴィラでプレーし、自身も精巣がんを克服したランズベリーはこう語る。「VAR判定は選手もファンも注目の的です。 誰もが結果が出るのを待ちわびています。このキャンペーンは、そうした瞬間を利用して、人々自身もセルフチェックを行うよう促す素晴らしい方法です。短時間で簡単に行え、実際に命を救うことにもつながります。それが1万ポンドの寄付につながったことは素晴らしいことであり、この取り組みがもたらす影響力を示しています。」

Bally Betは、スコアを確認したりVAR判定を待ったりするように、自己検診を日常に組み込むよう呼びかけている。試合が止まるその30秒で、命を守るチェックができるのだ。