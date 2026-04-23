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「彼は海外へ行くのか？」元アストン・ヴィラのアンリ・ランスベリーが移籍を予想し、モーガン・ロジャースには「もっと上を目指せる」と語った。
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ロジャース、チャンピオンズリーグ出場権獲得へ猛追
2025-26シーズンのアストン・ヴィラにはまだ多くの課題が残っている。現在プレミアリーグ4位で、ウナイ・エメリ監督が5度目のヨーロッパリーグ制覇を達成すればチャンピオンズリーグ出場権も得られる。
創造性豊かなロジャースは国内リーグでも欧州でも重要な役割を担う。11試合連続無得点の時期もあったが、最近は再び得点を重ねている。
ロジャースの契約：ヴィラとの契約はいつまでか
23歳とまだ未完成な彼には大きな可能性が秘められている。アストン・ヴィラはその恩恵を期待している。
クラブは2031年夏まで契約を結んでいるが、適切なオファーがあれば解除できることも理解している。今後、この13キャップのイングランド代表が海外移籍する可能性はあるのか。
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ロジャースは、世界有数の強豪チームでプレーできるだろうか？
ロジャースが世界有数のビッグクラブで成功すると思うかと問われたランズベリーは、GOALにこう語った。彼はプレミアリーグの直近の試合で「Check Your Bally’s」キャンペーンを支援し、精巣がん啓発月間の認知度と資金調達に貢献した。その試合ではヴィラの27番がサンダーランド戦で得点を挙げている。「正直、そう思うよ。 彼は次のステップへ進める資質がある。
どこへ行くのか、海外なのか、ここに残るのかは分からないが、彼は素晴らしいMFまたは10番だ。前線でのプレースタイルはモーガン・ギブス＝ホワイトにとても似ている。常に攻撃し、チャンスを作り、得点を狙う。だから、もっと上のレベルへ行けると確信している。」
ロジャースは果敢な決断を下すことを恐れない
ロジャースは安全圏から踏み出すことを厭わない。マンチェスター・シティに所属していた彼は、レンタル移籍でEFLで経験を積み、2023年にミドルズブラへ加入してチャンピオンシップへ降格した。
ミドルズブラでの26試合出場後、1500万ポンド（2000万ドル）でアストン・ヴィラへ移籍し、その後も活躍を続けている。元ヴィラMFランズベリーは、ロジャースのキャリアについて「要は試合に出ることだ。 私は若い選手たちにいつも言う。『何ができるにせよ、とにかくピッチに出て試合をこなせ。そこでこそスカウトの目に留まり、自信がつくだろうから』と。
たとえチャンピオンシップやリーグ・ワンでも、そこでトップレベルのサッカーをプレーできる。今のU-21の選手たちはトップ試合をほとんど経験できず、多くが脱落している。
トップチームに近づいた選手は、レンタルでもどこでも、とにかく試合に出続けるべきだ」
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「Check Your Bally's」：VARテーマのキャンペーンで集まった金額は？
「精巣がん啓発月間」に向けたキャンペーン「Check Your Bally’s」の一環で、Bally Betは試合中の中断時間を使い、ファンに自身の健康チェックを呼びかけました。 アーセナル対マンチェスター・シティ戦ではVARチェックでガブリエルが残り、マージーサイド・ダービーではキアナン・デューズベリー＝ホールが倒れたもののPK不成立となった。これらの重要な判定が、ピッチ外の活動へとつながった。
これらの場面を通じて、Bally BetはThe OddBalls Foundationに1万ポンドを寄付した。同財団は、啓発活動や男性の健康管理支援を行っている。
アーセナル、ノッティンガム・フォレスト、アストン・ヴィラでプレーし、自身も精巣がんを克服したランズベリーはこう語る。「VAR判定は選手もファンも注目の的です。 誰もが結果が出るのを待ちわびています。このキャンペーンは、そうした瞬間を利用して、人々自身もセルフチェックを行うよう促す素晴らしい方法です。短時間で簡単に行え、実際に命を救うことにもつながります。それが1万ポンドの寄付につながったことは素晴らしいことであり、この取り組みがもたらす影響力を示しています。」
Bally Betは、スコアを確認したりVAR判定を待ったりするように、自己検診を日常に組み込むよう呼びかけている。試合が止まるその30秒で、命を守るチェックができるのだ。