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「彼は泣いていた！」――マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ゲイリー・ネヴィルとロイ・キーンが、ポルトガルの「史上最高の選手」クリスティアーノ・ロナウドをサッカーの「ロボット」へと変えた経緯。
記録を塗り替えるロナウド、41歳でも健在
2003年、マンチェスター・ユナイテッドはスポルティングとの契約で、大きな可能性を持つ選手を獲得したと認識していた。しかし、ロナウドが世界的なスターになるとは、当時予想できた者はほとんどいなかった。
41歳の今もサウジ・プロリーグのアル・ナセルでプレーし、新たな国内タイトルを加えた。
2026年W杯では母国の主将として出場する準備を進め、公式戦通算1000ゴールと6度目のバロンドール、さらにチャンピオンズリーグ制覇を狙う。彼の成功は、逆境にも柔軟に対応し、頂点を常に見据える姿勢の成果だ。
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マンチェスター・ユナイテッド時代、ネヴィルとキーンがロナウドをいじめた経緯
オールド・トラッフォード時代のチームメイト、ジェンバ・ジェンバは、Betinia NJ提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「彼がその場に立ちたいと強く願っているのを見て、とてもうれしい。彼はいつも一番でいたいし、試合でもトレーニングでも勝ちたいんだ。
「あの練習を覚えている。みんな、毎回彼にタックルしていた。ゲイリー・ネヴィルやロイ・キーンもだ。でも彼はいた。泣いてもすぐに立ち直り、走り続けた。彼のために本当に嬉しい。彼はそれだけの価値がある」
ロナウドは2030年に7度目のワールドカップに出場できるか？
ロナウドが近いうちに現役を引退する気配はない。ジェンバ・ジェンバは「彼は44歳や45歳までプレーできる。クリスティアーノならできる。彼にはそのエネルギーがある」と語った。
「彼は驚くべき存在だ。まるでロボットのように、44歳までプレーできるだろう。代表とクラブを両立するのは難しいが、44歳までは余裕だ」
CR7があと数年プレーした場合、国内リーグと代表の両立は難しいとしながらも、7度目のW杯出場の可能性は否定できないという。
2030年のW杯がポルトガル・スペイン・モロッコで開催されるため、彼はこうも語る。「もし44歳でまだプレーしていれば、母国での大会は最高の有終の美になる。
ポルトガルなら、どの監督も彼を招集するだろう。私も彼を呼んで、国への貢献に感謝を示したい。」
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引退時期：ロナウドはあとどれくらいプレーし続けるのだろうか？
ロナウドは代表通算226試合で143得点を挙げており、北米開催の大会でさらに記録を伸ばすと期待される。
W杯制覇の夢が叶った後、CR7にどれだけのキャリアが残されているかは不明だ。それでも、ネヴィルやキーンにキャリントンで蹴り回されていた初心の日々から、彼は長い道のりを歩んできた。