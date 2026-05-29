「彼は泣いていた！」――マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ゲイリー・ネヴィルとロイ・キーンが、ポルトガルの「史上最高の選手」クリスティアーノ・ロナウドをサッカーの「ロボット」へと変えた経緯。

2003年、マンチェスター・ユナイテッドはスポルティングとの契約で、大きな可能性を持つ選手を獲得したと認識していた。しかし、ロナウドが世界的なスターになるとは、当時予想できた者はほとんどいなかった。

41歳の今もサウジ・プロリーグのアル・ナセルでプレーし、新たな国内タイトルを加えた。

2026年W杯では母国の主将として出場する準備を進め、公式戦通算1000ゴールと6度目のバロンドール、さらにチャンピオンズリーグ制覇を狙う。彼の成功は、逆境にも柔軟に対応し、頂点を常に見据える姿勢の成果だ。