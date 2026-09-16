「彼は決定力が素晴らしい」　アンドニ・イラオラがドミニク・ソボスライを称賛、リヴァプールはカラバオカップでトッテナムを敗退に追い込む

バスク出身の指揮官は、終盤にアウェーの相手から継続的に圧力を受けながらも、メンバーを入れ替えた自身のチームが見せたエネルギーに満足していた。試合後に『BBC Radio 5 Live』に対し、イラオラ監督は次のように語った。「パフォーマンスには満足している。試合にはいくつか異なる局面があったと思うが、全体的にはそのエネルギーが良かった。得点できたし、何より次のラウンドに進めたことをうれしく思う。

「2-0になった時点で、相手はリスクを取って前に出てくる必要があったと思う。私たちはうまく守れていたが、セットプレーを多く与えてしまっていた。そして相手に点を決められたことで、いくらかプレッシャーを受けた。幸いにも、私たちは3点目を奪う方法を見つけ、しっかり試合を終わらせることができた」