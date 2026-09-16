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「彼は決定力が素晴らしい」 アンドニ・イラオラがドミニク・ソボスライを称賛、リヴァプールはカラバオカップでトッテナムを敗退に追い込む
リバプールがトッテナムに快勝
マク・アリスターが火曜夜、冷静なフィニッシュで先制点を挙げると、後半開始後には流れるようなパスワークからガクポが追加点を決めた。トッテナムはコナー・ギャラガーがCKからのフリックで1点を返し、終盤のプレッシャーを強めた。ホームのリヴァプールは最後に、アンフィールドに集まったファンの前でシュボスライが約23メートルの位置から叩き込んだ圧巻の弾丸シュートにより、アディショナルタイムに勝利を決定づけた。
- AFP
イラオラがパフォーマンスを振り返る
バスク出身の指揮官は、終盤にアウェーの相手から継続的に圧力を受けながらも、メンバーを入れ替えた自身のチームが見せたエネルギーに満足していた。試合後に『BBC Radio 5 Live』に対し、イラオラ監督は次のように語った。「パフォーマンスには満足している。試合にはいくつか異なる局面があったと思うが、全体的にはそのエネルギーが良かった。得点できたし、何より次のラウンドに進めたことをうれしく思う。
「2-0になった時点で、相手はリスクを取って前に出てくる必要があったと思う。私たちはうまく守れていたが、セットプレーを多く与えてしまっていた。そして相手に点を決められたことで、いくらかプレッシャーを受けた。幸いにも、私たちは3点目を奪う方法を見つけ、しっかり試合を終わらせることができた」
指揮官、ハンガリー人の名手を称賛
イラオラ監督は、MFソボスライがその鋭いミドルシュートで勝利を締めくくったことを受け、同選手を特に称賛した。終盤の見事な一撃について、指揮官はさらにこう付け加えた。「ドムについて言えば、彼がシュートを打つ時は得点できるチャンスがある。彼は以前にもそれをやっているから、こちらも信じることができる。素晴らしいフィニッシャーだ」
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対照的な明暗が余波を決定づける
圧巻の勝利でリヴァプールはカラバオカップ4回戦進出を決め、先発を10人入れ替えた中で層の厚さという大きな追い風も得た。一方、デ・ゼルビにとっては、この結果がシーズン序盤の苦境に追い打ちをかける形となり、トッテナムはこれで開幕6試合で3敗目を喫した。ホームのチームが水曜夜の抽選へと意識を向ける一方で、スパーズは決定力を欠く攻撃への対応策を急いで見つけなければならない状況に置かれている。
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