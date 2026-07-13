「彼がプレーを続け、代表に選出されるコンディションにある限り、私は彼を招集する」と、2030年ワールドカップを目指しポルトガル代表を率いる71歳の監督は語った。CR7は「ポルトガルサッカーの象徴」であり、ロッカールームでも決定的な役割を果たしている。
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「彼は決して問題にはならない！」W杯敗退後、クリスティアーノ・ロナウドに意外な決定が下された。
ホルヘ・ジェズスは就任前から、ロナウドを高く評価し代表から外すつもりはないと明言していた。2人は昨年アル・ナセルでリーグ優勝を遂げている。
ジェズスはまだロナウド本人と話し合っていないが、「彼は代表にも私にも問題にならない。一緒に働けて光栄で、とてもやりやすい」と明言した。
前任者のロベルト・マルティネスはW杯でスペインに逆転負けした後に辞任し、ジェズス就任の道を開いた。現在、彼はスコットランド代表監督の最有力候補とされている。
- Getty Images Sport
クリスティアーノ・ロナウドがポルトガルの先発に？「ノスタルジーに駆られた狂気」
ロナウドは敗退直後、去就について明言を避けた。だがワールドカップの章は「良心に従って」締めくくったと語った。 「代表として3つのタイトルを取り、クリスティアーノ・ロナウド以前にはゼロだった」と意地を張り、2016年欧州選手権優勝はW杯と「同等の価値」だと主張した。さらにネイションズリーグを2度制している。
敗退後、彼は「冷静に考え、最善の決断をしたい」と語った。代表通算233試合目で146ゴールをマークしたこの試合が、まだ最後ではないとの見方が強い。米国・カナダ・メキシコ開催の大会では批判も多かったが、だ。 ベスト16敗退後、『The Athletic』は「ショーは終わった」と酷評。さらに「時間を巻き戻そうとする41歳の男」と指摘した。
世界サッカー界の古くからの仲間たちも、CR7がかなり高齢であるにもかかわらず才能豊かなポルトガル代表で依然としてレギュラーの座を占め、時には試合への関与が全く見られないという事実に対し、容赦ない批判を惜しまなかった。 ズラタン・イブラヒモビッチは「チームを人質に取っているのは彼のエゴだ」とフォックス・スポーツで批判し、ロナウドをスタメン起用するのは「ノスタルジーに駆られた狂気」だと語った。
大会5試合で3得点を挙げたが、2点はグループリーグで格下ウズベキスタンに大勝した試合でのもの。16強戦のクロアチア戦ではPKで同点弾を奪った。 4年前、2022年W杯のノックアウトステージでロナウドの先発の座を奪ったゴンサロ・ラモスが、試合終了間際にヘディングで2－1の決勝点を挙げた。
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