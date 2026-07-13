ロナウドは敗退直後、去就について明言を避けた。だがワールドカップの章は「良心に従って」締めくくったと語った。 「代表として3つのタイトルを取り、クリスティアーノ・ロナウド以前にはゼロだった」と意地を張り、2016年欧州選手権優勝はW杯と「同等の価値」だと主張した。さらにネイションズリーグを2度制している。

敗退後、彼は「冷静に考え、最善の決断をしたい」と語った。代表通算233試合目で146ゴールをマークしたこの試合が、まだ最後ではないとの見方が強い。米国・カナダ・メキシコ開催の大会では批判も多かったが、だ。 ベスト16敗退後、『The Athletic』は「ショーは終わった」と酷評。さらに「時間を巻き戻そうとする41歳の男」と指摘した。

世界サッカー界の古くからの仲間たちも、CR7がかなり高齢であるにもかかわらず才能豊かなポルトガル代表で依然としてレギュラーの座を占め、時には試合への関与が全く見られないという事実に対し、容赦ない批判を惜しまなかった。 ズラタン・イブラヒモビッチは「チームを人質に取っているのは彼のエゴだ」とフォックス・スポーツで批判し、ロナウドをスタメン起用するのは「ノスタルジーに駆られた狂気」だと語った。

大会5試合で3得点を挙げたが、2点はグループリーグで格下ウズベキスタンに大勝した試合でのもの。16強戦のクロアチア戦ではPKで同点弾を奪った。 4年前、2022年W杯のノックアウトステージでロナウドの先発の座を奪ったゴンサロ・ラモスが、試合終了間際にヘディングで2－1の決勝点を挙げた。