元イングランド代表FWボスロイド氏はスカイ・スポーツのインタビューで、ロナウドについて「チームのためを思うならベンチスタートを受け入れ、スーパーサブとしてチームに貢献すべきだ」と語った。

「ロナウドが真のチームプレーヤーなら、ベンチから出て流れを変える役割を受け入れるべきだ」と語った。「だが彼はしない。それが私の結論だ」

さらにボスロイドは、ロナウドがリオネル・メッシとの比較を執拗に追い求める姿勢が、代表チームのバランスを乱していると指摘した。

「ロナウドを見ると、彼の熱狂的ファンは私を嫌うだろうが、すべてが彼中心だ。彼はいつもメッシを追いかけている」と続けた。 「彼は決してメッシにはなれない。それでも長いキャリアで成果を挙げた。だが今はポルトガルにとって負担になりつつあり、それがマルティネス監督の誤りだ」