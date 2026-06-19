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「彼は決してリオネル・メッシにはなれない！」――クリスティアーノ・ロナウドはポルトガルにとって「足手まとい」か。ロベルト・マルティネス監督はW杯のベンチ入りメンバーから外すべきだ。
ポルトガル、開幕戦引き分けで悔しさ隠せず
ポルトガルは2026年W杯に向けた初戦でコンゴ民主共和国と1－1で引き分けた。ジョアン・ネヴェスが先制したが、ヨアン・ウィッサに前半終了間際に同点とされた。
この結果、グループKで戦うポルトガルは大きなプレッシャーを抱えることになった。また、キャプテンのロナウドが試合の流れを変えるのに苦戦したことで、チーム内での彼の役割をめぐる議論が再燃した。アル・ナスルに所属するこのFWは、史上最多6度目のワールドカップ出場を果たしたが、枠内シュート0本に終わり、2度の決定機を逃した。ポルトガルは勝ち越し点を奪えなかった。
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ボスロイド、ロナウドに役割縮小受け入れを要求
元イングランド代表FWボスロイド氏はスカイ・スポーツのインタビューで、ロナウドについて「チームのためを思うならベンチスタートを受け入れ、スーパーサブとしてチームに貢献すべきだ」と語った。
「ロナウドが真のチームプレーヤーなら、ベンチから出て流れを変える役割を受け入れるべきだ」と語った。「だが彼はしない。それが私の結論だ」
さらにボスロイドは、ロナウドがリオネル・メッシとの比較を執拗に追い求める姿勢が、代表チームのバランスを乱していると指摘した。
「ロナウドを見ると、彼の熱狂的ファンは私を嫌うだろうが、すべてが彼中心だ。彼はいつもメッシを追いかけている」と続けた。 「彼は決してメッシにはなれない。それでも長いキャリアで成果を挙げた。だが今はポルトガルにとって負担になりつつあり、それがマルティネス監督の誤りだ」
マルティネスは依然としてキャプテンを力強く支持している
外部からの批判にもかかわらず、マルティネス監督は方針変更を示さない。ポルトガル代表監督はコンゴ民主共和国戦でロナウドをピッチに残した判断を擁護し、拮抗した試合ではこのフォワードの経験が重要だと強調した。
「ゴールが必要な時に世界最高の得点王を替える意味はない」とマルティネス監督は試合後に語った。「ペナルティエリアでの彼の経験は大きい。
ディフェンダーを引きつける彼の存在と、その空いたスペースを我々がどう使うかも重要だ。どの選手にも責任と強みがある。得点が欲しいなら、クリスティアーノが必要なのは明白だ」
決勝トーナメント進出を懸けたグループリーグの試合を控え、緊張感が高まっている。
ポルトガルはグループK第2戦のウズベキスタン戦に臨む。ここでまた失敗すれば、決勝トーナメント進出が遠のく。パフォーマンスが改善しなければ、マルティネス監督の攻撃バランス調整への圧力は高まる。一方、ロナウドはSNSで「大会は終わっていない」と前向きなメッセージを送り続けている。