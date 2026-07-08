アンドリッチはバイエルと2028年まで契約しているが、『キッカー』誌は同クラブでの将来を「不透明」と報じた。SGE以外にもブンデスリーガの複数クラブが接触しているという。

昨季は成績が振るわず国際大会出場を逃したフランクフルトが、中盤の補強に動くのは確実視されている。このポジションではマフムード・ダフードが移籍し、ヒューゴ・ラーソンは高値での売却が噂され、エリエス・スキリスの去就も不透明だ。

アンドリッチは昨季レバークーゼンの主将を務め、SGEが求めるフィジカル強度の高い守備的MFの条件を満たす。フランクフルトSDマルクス・クローシェも終盤、チームにフィジカル強度が不足していると語っていた。