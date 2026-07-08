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彼は求める条件にぴったりだ：マルクス・クローシェはアイントラハト・フランクフルトで、ブンデスリーガのキャプテン獲得を画策しているようだ
アンドリッチはバイエルと2028年まで契約しているが、『キッカー』誌は同クラブでの将来を「不透明」と報じた。SGE以外にもブンデスリーガの複数クラブが接触しているという。
昨季は成績が振るわず国際大会出場を逃したフランクフルトが、中盤の補強に動くのは確実視されている。このポジションではマフムード・ダフードが移籍し、ヒューゴ・ラーソンは高値での売却が噂され、エリエス・スキリスの去就も不透明だ。
アンドリッチは昨季レバークーゼンの主将を務め、SGEが求めるフィジカル強度の高い守備的MFの条件を満たす。フランクフルトSDマルクス・クローシェも終盤、チームにフィジカル強度が不足していると語っていた。
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アイントラハト・フランクフルトへの移籍か？ロベルト・アンドリッチは2021年からバイエル・レバークーゼンでプレーしている。
アンドリッチは「カラーズ・シティ」での生活に満足しており、残留を希望している。しかし、新監督カルレス・マルティネスの戦術に合うかは不透明だ。マルティネス監督は3バックから4バックへのシステム変更を検討しており、アンドリッチにも影響が出る可能性がある。
ハイデンハイム出身のアンドリッチは2021年、移籍金650万ユーロでユニオン・ベルリンからバイエルへ加入。すぐにレギュラーとなり、2024年にはリーグとDFBポカール制覇に貢献した。
昨季はチームメイト同様、パフォーマンスに波があった。 公式戦46試合に出場し3ゴール2アシストを記録したが、2024年欧州選手権のレギュラー（A代表19試合）だった彼は、米国・カナダ・メキシコ開催のワールドカップドイツ代表から外れた。その後、MagentaTVのテレビ解説者として大会を伝えた。
アイントラハト・フランクフルトの最高額移籍
選手 ポジション 加入元 年 移籍金 ヒューゴ・エキティケ FW PSG 2024年 3,150万ユーロ エリー・ワヒ フォワード オリンピック・マルセイユ 2024 2600万ユーロ ルカ・ヨヴィッチ フォワード ベンフィカ 2019 2230万ユーロ ジョナサン・ブルカート フォワード マインツ05 2025 2100万ユーロ 堂安律 MF SCフライブルク 2025 2100万ユーロ
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