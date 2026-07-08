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Markus Krösche 2026IMAGO / Eibner
Falko Blöding

翻訳者：

彼は求める条件にぴったりだ：マルクス・クローシェはアイントラハト・フランクフルトで、ブンデスリーガのキャプテン獲得を画策しているようだ

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ロベルト・アンドリッヒ

メディアの報道によると、アイントラハト・フランクフルトはブンデスリーガのライバル、バイエル・レバークーゼンに所属するドイツ代表MFロベルト・アンドリッチの獲得を目指している。

『キッカー』誌と『ビルト』紙は、ヘッセン州のクラブとこの守備的MFが接触したと報じている。『ビルト』紙によると、レバークーゼンの首脳陣はこの関心を伝えられているという。ただし、現時点では両クラブ間の交渉は行われていない。

  • アンドリッチはバイエルと2028年まで契約しているが、『キッカー』誌は同クラブでの将来を「不透明」と報じた。SGE以外にもブンデスリーガの複数クラブが接触しているという。

    昨季は成績が振るわず国際大会出場を逃したフランクフルトが、中盤の補強に動くのは確実視されている。このポジションではマフムード・ダフードが移籍し、ヒューゴ・ラーソンは高値での売却が噂され、エリエス・スキリスの去就も不透明だ。

    アンドリッチは昨季レバークーゼンの主将を務め、SGEが求めるフィジカル強度の高い守備的MFの条件を満たす。フランクフルトSDマルクス・クローシェも終盤、チームにフィジカル強度が不足していると語っていた。 

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  • Robert Andrichgetty

    アイントラハト・フランクフルトへの移籍か？ロベルト・アンドリッチは2021年からバイエル・レバークーゼンでプレーしている。

    アンドリッチは「カラーズ・シティ」での生活に満足しており、残留を希望している。しかし、新監督カルレス・マルティネスの戦術に合うかは不透明だ。マルティネス監督は3バックから4バックへのシステム変更を検討しており、アンドリッチにも影響が出る可能性がある。

    ハイデンハイム出身のアンドリッチは2021年、移籍金650万ユーロでユニオン・ベルリンからバイエルへ加入。すぐにレギュラーとなり、2024年にはリーグとDFBポカール制覇に貢献した。

    昨季はチームメイト同様、パフォーマンスに波があった。 公式戦46試合に出場し3ゴール2アシストを記録したが、2024年欧州選手権のレギュラー（A代表19試合）だった彼は、米国・カナダ・メキシコ開催のワールドカップドイツ代表から外れた。その後、MagentaTVのテレビ解説者として大会を伝えた。

  • アイントラハト・フランクフルトの最高額移籍

    選手ポジション加入元移籍金
    ヒューゴ・エキティケFWPSG2024年3,150万ユーロ
    エリー・ワヒフォワードオリンピック・マルセイユ20242600万ユーロ
    ルカ・ヨヴィッチフォワードベンフィカ20192230万ユーロ
    ジョナサン・ブルカートフォワードマインツ0520252100万ユーロ
    堂安律MFSCフライブルク20252100万ユーロ

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