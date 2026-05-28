「彼は残留を望んでいる！」――インテル会長、DFバストーニのバルセロナ移籍説を一蹴。

バストーニはセリエA制覇したインテルで要の選手だ。マロッタは、国内でも欧州でも勝ち続けるには、ロッカールームに安定したリーダー層が必要だと語った。この「中核」の選手たちが、クラブの競争力あるアイデンティティの土台となっている。

会長はこの哲学を体現する数名を挙げ、経験の重要性を強調した。「チームにはここ数年在籍する選手による明確なバックボーンがある。 私が挙げたいのはバレッラ、バストーニ、ラウタロだ。この3人は中核を形成し、新加入選手を受け入れている。経験が浅くても、勝利の文化を浸透させることは不可欠だ」とマロッタは語った。