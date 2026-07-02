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彼は残留するのか、移籍するのか？ バイエルンが若手SBブラウンを獲得し、デイヴィスに対するクラブの姿勢が明確になった。
ブラウン選手加入の影響
バイエルンは現在、ブラウンとの契約を最終調整中で、本人はすでにミュンヘンでメディカルチェックを受けた。左サイドバックの補強は主力の退団を意味するともされるが、今回はデイヴィスを追い出すためではなく、国内の若手確保が目的だ。
『ビルト』紙のクリスチャン・ファルク記者は自身のサイト「CFBayern Insider」で「バイエルンはブラウンをデイヴィスの代役ではなく、将来のブンデスリーガを引っ張る才能と評価している。プレミアリーグに奪われる前に今契約する必要があった」と説明した。ブラウンには以前、アーセナルやチェルシーも関心を示していた。
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デイヴィスはこれからどうなるのか？
移籍の噂があるものの、カナダ代表選手は当面バイエルンに残る見込みだ。2030年まで契約があり、クラブは交渉で有利な立場にある。
ファルク氏によると、クラブは彼が起用できるときのパフォーマンスには満足しているという。「彼はバイエルン・ミュンヘンに残るだろうし、クラブも彼の残留に問題はない。クラブは彼が契約を結んでいる優れた選手であることを認識している。問題は彼の能力ではなく、怪我の多さだ」とファルク氏は指摘した。
フィットネスへの配慮と戦術的な汎用性の両立
デイヴィスはここ数シーズン、怪我に悩まされてきた。2025年3月の前十字靭帯断裂ではバイエルンとカナダ代表合わせて63試合を欠場した。バイエルン首脳陣の懸念は戦術的価値や技術力の低下ではなく、この怪我の履歴だ。それでも、複数のポジションをこなせる彼のユーティリティはチームにとって貴重な戦力である。
「デイヴィスは2つ以上のポジションをこなせるし、ブラウンはポジションの幅がさらに広い。デイヴィスを売却する明確な理由はないが、もし本当に良いオファーがあれば、FCバイエルンはそれを検討するだろう」とファルク氏は付け加えた。
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カナダ、ワールドカップでモロッコと対戦
カナダが南アフリカを1－0で下し、ワールドカップベスト16進出を決めた。この試合でデイヴィスは途中出場。カナダは土曜のベスト16でモロッコと対戦し、勝者は準々決勝でフランスまたはパラグアイと当たる。