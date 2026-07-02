移籍の噂があるものの、カナダ代表選手は当面バイエルンに残る見込みだ。2030年まで契約があり、クラブは交渉で有利な立場にある。

ファルク氏によると、クラブは彼が起用できるときのパフォーマンスには満足しているという。「彼はバイエルン・ミュンヘンに残るだろうし、クラブも彼の残留に問題はない。クラブは彼が契約を結んでいる優れた選手であることを認識している。問題は彼の能力ではなく、怪我の多さだ」とファルク氏は指摘した。