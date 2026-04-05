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「彼は残留しなければならない」――バルセロナがジョアン・カンセロの移籍について決定を下したが、フリーエージェントの獲得をめぐりアル・ヒラルとの争奪戦に直面している
フリックとチームは残留で一致団結
『Sport』紙によると、バルセロナのロッカールームから発せられたメッセージは明確だ。「彼は残留しなければならない」。先日のアトレティコ・マドリード戦での逆転勝利に貢献した活躍を受け、コーチ陣とトップチームの選手たちは、この31歳の選手が今シーズン以降もクラブに残留すべきだという点で合意に達したと報じられている。
フリック監督はこの万能なサイドバックを高く評価しており、以前にも、最終ラインで決定的な質をもたらす彼の類まれな能力を理由に、カンセロの復帰を優先した決定を擁護していた。このドイツ人指揮官は、複数のポジションでプレーできるこのディフェンダーの能力を、2026-27シーズンの戦術計画における基盤となる要素と見なしている。
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フリーエージェント戦略と財政的な課題
移籍を成立させたいというスポーツ面での意欲はあるものの、バルセロナの財政状況が依然として事態を複雑にしている。報道によると、バルサはカンセロが自らアル・ヒラルとの契約解除を求め、事態を主導することを期待しているという。そうすれば、カタルーニャの巨人は移籍金を支払うことなく、このディフェンダーをフリーエージェントとして獲得できることになる。
しかし、この道を選ぶには、選手側にも多大な経済的犠牲が伴う。サウジ・プロリーグでの高額な年俸を放棄しなければならないからだ。また、アル・ヒラルも、マンチェスター・シティからの当初の移籍金としてまだ約800万ユーロの支払いが残っているため、簡単に放出を認めることはなさそうだ。バルサは彼を留めたいと切望しているものの、32歳の誕生日を迎える選手に多額の移籍金を支払うことには依然として躊躇している。
デコがカンセロのチームへの強い絆を称賛
スポーツディレクターのデコはこの移籍を強く支持しており、決定的な要因として、同選手が「ブラウグラナ」のユニフォームを着たいという個人的な願望をしばしば挙げてきた。元ミッドフィルダーであるデコは、このポルトガル人スターが、金銭的な利益よりもクラブのアイデンティティを重んじる、稀有なタイプの選手であると信じている。
このディフェンダーの献身について語る際、デコはカンセロがクラブに対して抱く深い感情的な絆を強調し、次のように述べた。「我々がカンセロの獲得に尽力したのは、彼が何度も何度も、熱狂的なバルサファンであることを示してきたからだ。それは現代の選手には珍しい感情であり、我々はそれを復活させようとしている。」
- AFP
カンセロの次はどうなるのか？
現時点では、カンセロは国内リーグと欧州カップ戦の2冠獲得に集中しており、ラ・リーガではバルセロナがレアル・マドリードに7ポイントのリードを保っている。彼の長期的な将来に関する最終的な決定は、2026年のワールドカップ終了後まで先送りされる可能性があり、それによって選手と両クラブには解決策を見出すための時間的余裕が生まれることになる。