「彼は残留しなければならない」――バルセロナがジョアン・カンセロの移籍について決定を下したが、フリーエージェントの獲得をめぐりアル・ヒラルとの争奪戦に直面している

移籍を成立させたいというスポーツ面での意欲はあるものの、バルセロナの財政状況が依然として事態を複雑にしている。報道によると、バルサはカンセロが自らアル・ヒラルとの契約解除を求め、事態を主導することを期待しているという。そうすれば、カタルーニャの巨人は移籍金を支払うことなく、このディフェンダーをフリーエージェントとして獲得できることになる。

しかし、この道を選ぶには、選手側にも多大な経済的犠牲が伴う。サウジ・プロリーグでの高額な年俸を放棄しなければならないからだ。また、アル・ヒラルも、マンチェスター・シティからの当初の移籍金としてまだ約800万ユーロの支払いが残っているため、簡単に放出を認めることはなさそうだ。バルサは彼を留めたいと切望しているものの、32歳の誕生日を迎える選手に多額の移籍金を支払うことには依然として躊躇している。



