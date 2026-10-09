パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督が、土曜日にパルク・デ・プランスで行われるル・マン戦を前に報道陣の取材に応じた。スペイン人指揮官は試合前の記者会見で、最近のパフォーマンスに関する質問を受けたFWクヴィチャ・クヴァラツヘリアを公の場で擁護した。

PSGはこの一戦を前に、国際Aマッチウィーク前のブレスト戦とマルセイユ戦の勝利を含め、公式戦3連勝中だ。

指揮官は、このスターFWに対して絶対的な信頼を寄せていることを明確にした。