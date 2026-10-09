AFP
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「彼は機械ではない！」。ルイス・エンリケ監督がPSGのスーパースター、クビチャ・クワラツヘリアを熱く擁護。
ルイス・エンリケ、クヴァラツヘリアを強く支持
パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督が、土曜日にパルク・デ・プランスで行われるル・マン戦を前に報道陣の取材に応じた。スペイン人指揮官は試合前の記者会見で、最近のパフォーマンスに関する質問を受けたFWクヴィチャ・クヴァラツヘリアを公の場で擁護した。
PSGはこの一戦を前に、国際Aマッチウィーク前のブレスト戦とマルセイユ戦の勝利を含め、公式戦3連勝中だ。
指揮官は、このスターFWに対して絶対的な信頼を寄せていることを明確にした。
- AFP
指揮官、選手も人間だと批判者に注意喚起
クヴァラツヘリアのパフォーマンスをめぐる厳しい視線について問われたルイス・エンリケは、ジョージア代表FWを熱く擁護した。「クヴァラは本当に素晴らしい選手だ。重要な場面でそれを示してきた」とルイス・エンリケは語った。
「彼がチームにいてくれてとてもうれしい」
「ただ、彼は機械ではなく人間だ。好不調の波があるのは普通のことだし、あまり良くない時期があるのも当然だ。心配することは何もない」
シーズン開幕とチームへの融合を振り返って
ルイス・エンリケはまた、今夏の新戦力がどのようにチームに溶け込んでいるかに触れ、PSGの国内リーグ開幕についても評価した。適応については、「言語や各選手の性格によるし、本当に多くのことが関係してくる」と説明した。
「私は自分の選手たちに対して真っ先に批判的になる人間だが、シーズン序盤を分析すれば、現時点よりももっと多くの勝ち点を得ていてしかるべきだった」
「今夏の新戦力には非常に満足している。特にトレーニングで見ている内容に関してはそうだ」
- PsnewZ
昇格組ル・マンとの一戦へ、完全な集中力が求められる
PSGは昇格組のル・マンをホームに迎える。ル・マンは3試合負けなしでパルク・デ・プランスに乗り込む。相手の好調ぶりにもかかわらず、ルイス・エンリケ監督はリーグ・アンの順位表を上がるため、勝ち点3の確保に集中している。
「ル・マンは、このレベルでも戦えることを示している」とルイス・エンリケ監督は述べた。「いつも以上に注意を払わなければならない」
「簡単な試合などない。特に代表ウィーク明けはそうだ。ここはパルク・デ・プランスで、ファンもいる。順位を上げたい」
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