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Alvino Hanafi
翻訳者：

「彼は機械ではない！」。ルイス・エンリケ監督がPSGのスーパースター、クビチャ・クワラツヘリアを熱く擁護。

パリ・サンジェルマン
ルイス・エンリケ
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
パリ・サンジェルマン 対 ル・マン
ル・マン
リーグ・アン

パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督が、土曜日のル・マンとのリーグ・アンを前に、クヴィチャ・クヴァラツヘリアを力強く擁護した。スペイン人指揮官は、最近の安定感をめぐる批判を受け、ファンはジョージア代表FWも一人の人間であることを忘れてはならないと強調した。

  • ルイス・エンリケ、クヴァラツヘリアを強く支持

    パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督が、土曜日にパルク・デ・プランスで行われるル・マン戦を前に報道陣の取材に応じた。スペイン人指揮官は試合前の記者会見で、最近のパフォーマンスに関する質問を受けたFWクヴィチャ・クヴァラツヘリアを公の場で擁護した。

    PSGはこの一戦を前に、国際Aマッチウィーク前のブレスト戦とマルセイユ戦の勝利を含め、公式戦3連勝中だ。

    指揮官は、このスターFWに対して絶対的な信頼を寄せていることを明確にした。

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-BRESTAFP

    指揮官、選手も人間だと批判者に注意喚起

    クヴァラツヘリアのパフォーマンスをめぐる厳しい視線について問われたルイス・エンリケは、ジョージア代表FWを熱く擁護した。「クヴァラは本当に素晴らしい選手だ。重要な場面でそれを示してきた」とルイス・エンリケは語った。

    「彼がチームにいてくれてとてもうれしい」

    「ただ、彼は機械ではなく人間だ。好不調の波があるのは普通のことだし、あまり良くない時期があるのも当然だ。心配することは何もない」

  • シーズン開幕とチームへの融合を振り返って

    ルイス・エンリケはまた、今夏の新戦力がどのようにチームに溶け込んでいるかに触れ、PSGの国内リーグ開幕についても評価した。適応については、「言語や各選手の性格によるし、本当に多くのことが関係してくる」と説明した。

    「私は自分の選手たちに対して真っ先に批判的になる人間だが、シーズン序盤を分析すれば、現時点よりももっと多くの勝ち点を得ていてしかるべきだった」

    「今夏の新戦力には非常に満足している。特にトレーニングで見ている内容に関してはそうだ」

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    昇格組ル・マンとの一戦へ、完全な集中力が求められる

    PSGは昇格組のル・マンをホームに迎える。ル・マンは3試合負けなしでパルク・デ・プランスに乗り込む。相手の好調ぶりにもかかわらず、ルイス・エンリケ監督はリーグ・アンの順位表を上がるため、勝ち点3の確保に集中している。

    「ル・マンは、このレベルでも戦えることを示している」とルイス・エンリケ監督は述べた。「いつも以上に注意を払わなければならない」

    「簡単な試合などない。特に代表ウィーク明けはそうだ。ここはパルク・デ・プランスで、ファンもいる。順位を上げたい」

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