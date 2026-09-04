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翻訳者：
「彼は来るのか？」 エンツォ・マレスカが、1億2500万ポンドの契約を前にマンチェスター・シティのスター選手たちがエンツォ・フェルナンデスの獲得を懇願していたことを明かす
アルゼンチンのスターをめぐり、ロッカールームは興奮に包まれる
チェルシーからフェルナンデスが加入したことはプレミアリーグに衝撃を与えたが、マンチェスター・シティの選手たちは、2022年ワールドカップ優勝メンバーがもたらす影響をすでに十分に理解していたようだ。スタンフォード・ブリッジで以前、この25歳のアルゼンチン代表とともに仕事をしていたマレスカは、移籍期限日に共同の英国史上最高額となる1億2500万ポンドでシティへ移籍する前から、このMFの獲得を求める声が首脳陣だけでなくロッカールーム内からも上がっていたことを認めた。
土曜日のコヴェントリー・シティ戦でのデビューの可能性を前に、マレスカはクラブの中心選手たちの間に広がる高揚感を強調した。「彼は勝者だと私は言った。チームの一員として、そこにまた勝者の選手が加われば、選手たちはいつだって喜ぶものだ。ここ4、5日で、チームの4、5人の選手から、彼が来るのかどうかを聞かれたと断言できる。彼らは彼に自分たちと一緒にいてほしいと思っているからだ。彼が我々とともにいることはとても重要で、そのことを我々は100パーセント喜んでいる」
- AFP
フェルナンデス、エティハドでのデビューへ準備万端
マレスカは、25歳のこの選手が新たに再編された自身の中盤にもたらすものについて、何の幻想も抱いていない。ロンドンでともに密接に仕事をしてきた中で、フェルナンデスはチェルシーで170試合に出場して31得点30アシストを記録し、クラブ・ワールドカップとカンファレンスリーグを制した。シティ指揮官は、このMFが複数タイトルを狙うチームで成功するために必要な心理的優位性を備えていると考えている。
選手がエティハドでの厳しさに対応できる準備が整っているかについて語る中で、マレスカは「私はエンソのことをかなりよく知っているし、彼がチームにもたらせるものも分かっている」と述べた。「彼は勝者だ。勝者のメンタリティーを持っていて、ワールドカップ、クラブ・ワールドカップの後に、どう勝つかを知っている」
指導体制の変更とチェルシー退団
フェルナンデスはチェルシーでマレスカ体制下の主将を務めていたが、シティでの序列はやや異なるものになる。指揮官は、退団したベルナルド・シウバの後任として、ルベン・ディアスが新たなクラブキャプテンに正式決定したと認めた。リーダーシップグループにはアーリング・ハーランド、マルク・ゲイ、ジャンルイジ・ドンナルンマも入る。それでも立場の変化があっても、フェルナンデスのマンチェスター移籍への希望は明確で、それがシャビ・アロンソのプロジェクトを後にすることを意味したとしても変わらなかった。
アロンソはこの退団を振り返り、記録的な売却についてプロフェッショナルな姿勢を崩さなかった。スペイン人指揮官は「フットボールでは多くのことが起こる。エンゾとは話し合いをしてきたし、常に敬意を持って向き合ってきた。彼がクラブのためにしてきたことは素晴らしかったが、今は前に進む時だ。どのポジションにも質の高い選手がいるし、今の我々は進む準備ができている」と語った。
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティのパズルを完成させる
シティは今夏の移籍市場で、新戦力獲得にクラブ記録となる4億5800万ポンドを投じた。その目玉は、フェルナンデス、エリオット・アンダーソン、アイユブ・ブアディの加入による、中盤刷新に費やした3億2700万ポンドだった。イングランドの強豪はこのほか、ウイングのイリマン・エンディアイエとアラン、さらに控えGKヘロニモ・ルジも獲得。一方で、選手の放出によって3億ポンド超の資金回収にも成功した。
「オーナー陣、（会長の）カルドゥーン・アル・ムバラク、そして（フットボールディレクターの）ウーゴ・ヴィアナの尽力をとてもうれしく思う。本当に満足している。ここ数日でイリマンとエンゾが加わり、これでスカッドは完成した。補強は終わりだ。今は仕事をする時だ」とマレスカは締めくくった。
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