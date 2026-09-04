チェルシーからフェルナンデスが加入したことはプレミアリーグに衝撃を与えたが、マンチェスター・シティの選手たちは、2022年ワールドカップ優勝メンバーがもたらす影響をすでに十分に理解していたようだ。スタンフォード・ブリッジで以前、この25歳のアルゼンチン代表とともに仕事をしていたマレスカは、移籍期限日に共同の英国史上最高額となる1億2500万ポンドでシティへ移籍する前から、このMFの獲得を求める声が首脳陣だけでなくロッカールーム内からも上がっていたことを認めた。

土曜日のコヴェントリー・シティ戦でのデビューの可能性を前に、マレスカはクラブの中心選手たちの間に広がる高揚感を強調した。「彼は勝者だと私は言った。チームの一員として、そこにまた勝者の選手が加われば、選手たちはいつだって喜ぶものだ。ここ4、5日で、チームの4、5人の選手から、彼が来るのかどうかを聞かれたと断言できる。彼らは彼に自分たちと一緒にいてほしいと思っているからだ。彼が我々とともにいることはとても重要で、そのことを我々は100パーセント喜んでいる」