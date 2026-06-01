デニズ・ウンダヴはいつものいたずらっぽい笑みを浮かべ、自身の「悩みの種」を明かした。「お尻の下の方が痛む」と冷静なストライカーは言い、気さくに治療法も語った。「座る時間を減らすこと」
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「彼は本当に見事だった！」デニズ・ウンダフの活躍で、W杯を控えるユリアン・ナーゲルスマンは悩ましい選択を迫られる。
実現は容易ではない。ウンダフは火曜正午、ドイツ代表と共にルフトハンザ機でアメリカへ。長時間のフライトには「横になるだけ」と彼。
3月にはユリアン・ナーゲルスマン監督から批判されたが、フィンランド戦で2得点1アシストの活躍でスタメンの座を射止めた。ナーゲルスマンも「2得点1アシストすれば外されることはない」と認めた。
自信も膨らむ。マインツの夜は「10点満点中10点」と振り返り、「仕事」は果たしたと強調した。
- AFP
カイ・ハヴェルツはナゲルスマン監督の下で依然として一歩リードしているようだ――アンダフが第一候補の控え選手。
昨季ブンデスリーガで19得点を挙げ、ドイツ人フォワード最多得点者となったウンダフ。代表でも8試合6得点をマークし、「常に自信を持っている。この瞬間を楽しみたい」と語った。起用は「監督が判断する」と述べた。
ナゲルスマン監督もその価値を認識している。フィンランド代表との試合で前半が膠着すると、ウンダフはキミッヒのクロスをヘディングで合わせ先制。3-0の場面ではカールのパスを冷静に決め、監督の期待に応えた。 「我々はボールをゴールラインを越えさせる選手が必要だ。彼はそれを非常にうまくやってくれた」とナゲルスマン監督も称賛した。
後半途中出場したニック・ウォルテマデより評価は上だが、合流が遅れているカイ・ハヴェルツが現状では一歩リードしている。 「カイは必要だ。チャンピオンズリーグ決勝での彼のゴールは並外れていた」とナゲルスマン監督は語り、さらに「彼の献身的な守備やセットプレーでのヘディングも重要だ」と続けた。
ウンダフは激しい競争を認識している。「3人の優れたフォワードがいる。誰が出場しても価値がある」と、7月19日のW杯決勝当日に30歳になる彼は語った。
祝いの場所については「優勝したら決まる」と笑いながら語った。