昨季ブンデスリーガで19得点を挙げ、ドイツ人フォワード最多得点者となったウンダフ。代表でも8試合6得点をマークし、「常に自信を持っている。この瞬間を楽しみたい」と語った。起用は「監督が判断する」と述べた。

ナゲルスマン監督もその価値を認識している。フィンランド代表との試合で前半が膠着すると、ウンダフはキミッヒのクロスをヘディングで合わせ先制。3-0の場面ではカールのパスを冷静に決め、監督の期待に応えた。 「我々はボールをゴールラインを越えさせる選手が必要だ。彼はそれを非常にうまくやってくれた」とナゲルスマン監督も称賛した。

後半途中出場したニック・ウォルテマデより評価は上だが、合流が遅れているカイ・ハヴェルツが現状では一歩リードしている。 「カイは必要だ。チャンピオンズリーグ決勝での彼のゴールは並外れていた」とナゲルスマン監督は語り、さらに「彼の献身的な守備やセットプレーでのヘディングも重要だ」と続けた。

ウンダフは激しい競争を認識している。「3人の優れたフォワードがいる。誰が出場しても価値がある」と、7月19日のW杯決勝当日に30歳になる彼は語った。

祝いの場所については「優勝したら決まる」と笑いながら語った。