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「彼は本当に素晴らしい」――ミケル・アルテタ監督、バイエル・レバークーゼン戦でのチャンピオンズリーグ勝利後、アーセナルのスター選手を絶賛
アーセナルが決定力の高さを発揮
アーセナルは今季の欧州戦において最も圧倒的なパフォーマンスを見せ、レバークーゼンとの第2戦を2-0で制し、2戦合計3-1でチャンピオンズリーグの準々決勝進出を決めた。 試合前にはアーセナルのセットプレーの強さが注目されていたが、試合を決定づけたのはオープンプレーでの個人の輝きだった。エゼとライスがともに遠距離からの見事なシュートを決め、試合を決定づけた。この決定力のあるプレーにより、アルテタ監督率いるチームは今季最多となる12本の枠内シュートを記録し、欧州のエリート大会であるチャンピオンズリーグのベスト8への順当な進出を確実なものにした。
- AFP
アルテタ監督、終盤の活躍を見せた「素晴らしい」ラヤを称賛
試合後の記者会見で、アルテタ監督は、クリスチャン・コファネのシュートを劇的なセーブで防ぎ、無失点を守り抜いたゴールキーパーへの称賛を即座に譲った。こうした活躍を喜んでいるのか、それともゴールキーパーにこれほど頻繁に活躍を求めないことを望んでいるのかと問われると、アルテタ監督はトップクラスのゴールキーパーの必要性について現実的な見解を示した。「はい、でも彼らがまたどんなチャンスを作ったのかは分かりません」とスペイン人監督は述べた。 「ここ2試合で言えば、前回はセットプレー、その前はヘディング、そして今日はこのプレーだった。彼は信じられないようなセーブを見せた。だからこそ彼がここにいるのだ。我々は手持ちのゴールキーパーを高く評価すべきだ。彼は本当に素晴らしい選手だからね」
歴史的な準々決勝進出記録
この勝利により、アーセナルは3シーズン連続でチャンピオンズリーグの準々決勝進出を決めた。これは、同クラブが2007年から2010年にかけて達成して以来の快挙である。また、この結果は戦術的な進化を浮き彫りにした。ノックアウトステージの試合でペナルティエリア外から2得点を挙げることは、この北ロンドンのクラブにとって稀な成果であり、これまで2024-25シーズンのレアル・マドリード戦での1度しか例がない。
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国内での一戦を終え、リスボンが目前に迫る
アーセナルは現在、リスボンで行われるスポルティングCPとの注目の準々決勝に向け準備を進めている。この一戦は、ヴィクトル・ジョケレスがかつての古巣に戻ってくるという、物語性豊かな対戦となる。しかし、欧州の戦いが再開される前に、アルテタ率いるチームは今週末、マンチェスター・シティとの国内「カップ決勝」に臨む。シティが欧州での敗退から立ち直りきれていない今、ガナーズにとっては優勝争いでさらなるプレッシャーをかける絶好の機会となっている。
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