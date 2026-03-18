「彼は本当に素晴らしい」――ミケル・アルテタ監督、バイエル・レバークーゼン戦でのチャンピオンズリーグ勝利後、アーセナルのスター選手を絶賛

試合後の記者会見で、アルテタ監督は、クリスチャン・コファネのシュートを劇的なセーブで防ぎ、無失点を守り抜いたゴールキーパーへの称賛を即座に譲った。こうした活躍を喜んでいるのか、それともゴールキーパーにこれほど頻繁に活躍を求めないことを望んでいるのかと問われると、アルテタ監督はトップクラスのゴールキーパーの必要性について現実的な見解を示した。「はい、でも彼らがまたどんなチャンスを作ったのかは分かりません」とスペイン人監督は述べた。 「ここ2試合で言えば、前回はセットプレー、その前はヘディング、そして今日はこのプレーだった。彼は信じられないようなセーブを見せた。だからこそ彼がここにいるのだ。我々は手持ちのゴールキーパーを高く評価すべきだ。彼は本当に素晴らしい選手だからね」