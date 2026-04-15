「ここ20年近く、サッカー界はマヌエル・ノイアーに驚嘆し続けている。今回もまた」――バイエルン・ミュンヘン対レアル・マドリードのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦（水曜日21時）を前に、ラームは『The Athletic』への寄稿をこう始めた。
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「彼は本当にバロンドールを受賞すべきだった」。バイエルンのレジェンドが語る、マヌエル・ノイアーがレアル・マドリードのキリアン・エムバペやビニシウス・ジュニオールをも上回る理由。
先週のアウェー第1戦でバイエルンは2-1勝利。ノイアーは好セーブ連発で、ラームは「素晴らしい」と絶賛した。40歳のベテランがベルナベウで見せた活躍は、ラームにノイアーのキャリアを左右した2試合を思い出させた。
ひとつは2020年のチャンピオンズリーグ決勝。バイエルンはパリ・サンジェルマン（PSG）を破り、ネイマールやキリアン・ムバッペのシュートを止めたノイアーのセーブが光った。 さらにラームは「2014年ワールドカップ決勝も思い出した」と語った。リオデジャネイロで行われたアルゼンチンとの延長戦でドイツが1-0で勝った試合に、彼自身も出場していた。
ノイアーはその試合で「シュートを1本も止める必要はなかった」が、それこそが「彼の最大の強みを示していた」と元ドイツ代表主将は強調した。 なぜそう言えるのか？「ノイアーはフォワードを威圧する――彼の存在が相手のシュートの質に影響を与える」と、バイエルンで6年間共にプレーし、2017年に517試合出場して現役を引退したラームは説明した。
ラームはこう補足する。「ノイアーを相手に80％のリスクを負うだけでは足りない。100％でも足りない。 110％のリスクを冒さなければならない」。バイエルンのGKを破るにはパワーと精度どちらも必要で、しかもほぼ完璧でなければならない。だからこそ、シュートが外れたり、高すぎたり、コースが定まらないことが多いのだ」とラームは語った。
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フィリップ・ラーム：マヌエル・ノイアーは、トップクラスのストライカーでも決定力を落とす。
ノイアーの圧倒的な存在感は、同世代のスターでさえ決定機を逃させた。 「2014年の決勝でリオネル・メッシやゴンサロ・イグアインは、普段なら決めるべきチャンスをわずかに外した。先週のマドリードでもヴィニシウス・ジュニアとキリアン・エムバペが同様だった。ノイアーのセーブが彼らに強い印象を与えたからだ」とラームは確信する。
ノイアーは「世紀のGK」であり「無敵の男」だと、42歳のラームは絶賛した。 「フォワードにとって彼はグリズリーベアのようだ。だがマヌエルは無駄な動きをしない。見せびらかす飛び出しや大げさな動作はない。止められるボールは必ず最も効率的な方法で防ぐ」
また、ノイアーは優れた選手なので、チームはプレッシャーの中でも彼を信じてプレーしやすいとラームは強調した。「私たちは常に彼を信頼し、どんな状況でも選択肢として頼りにしてきた」と語った。
マヌエル・ノイアーは「本当にバロンドールを受賞すべきだった」
レアルとの第2戦で準決勝進出を確実にするため、バイエルンは絶好調のノイアーに再び活躍が求められる。ドイツ代表復帰の噂を否定してきたベテランの契約は今シーズンで満了となる。 来季も現役を続ける方向で調整しているが、1年契約延長するかは未定だ。
「マヌエルがどう決断するかは分からない」とラームは語る。それでも「今のノイアーは全盛期から10～15％能力が落ちているだろう」と認めた。 一方でラームは「マドリード戦で彼は“不可能”なシュートを止めたわけではない」と振り返る。「彼の強みは冷静さと存在感、集中力だ。多くのGKは大一番でミスをするが、ノイアーは逆に力を発揮する。その資質が今もチームにタイトルをもたらしている」。
ノイアーは「サッカー史上の偉大な選手たち、メッシやロナウドと同等」とラームは語り、かつてのチームメイトを称えた。「彼はいつかバロンドールに値した。異議を唱える者はいない」
2014年のドイツW杯制覇では最も受賞に近づいた。 しかしメッシとロナウドの壁は厚く、その年3位にとどまった。それでもノイアーは2013～2016年と2020年の5度、世界ベストGKに選ばれている。
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マヌエル・ノイアーの最大のタイトル
世界チャンピオン（1回）
2014年（ドイツ）
チャンピオンズリーグ優勝2回
2013年・2020年（FCバイエルン・ミュンヘン）
ドイツリーグ優勝12回
2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2025年（FCバイエルン・ミュンヘン）
クラブワールドカップ優勝（2回）
2014年、2021年（FCバイエルン・ミュンヘン）
DFBポカール優勝（6回）
2011年（シャルケ04）、2013年、2014年、2016年、2019年、2020年（バイエルン・ミュンヘン）
U-21欧州選手権優勝1回
2009年（U-21ドイツ代表）