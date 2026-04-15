先週のアウェー第1戦でバイエルンは2-1勝利。ノイアーは好セーブ連発で、ラームは「素晴らしい」と絶賛した。40歳のベテランがベルナベウで見せた活躍は、ラームにノイアーのキャリアを左右した2試合を思い出させた。

ひとつは2020年のチャンピオンズリーグ決勝。バイエルンはパリ・サンジェルマン（PSG）を破り、ネイマールやキリアン・ムバッペのシュートを止めたノイアーのセーブが光った。 さらにラームは「2014年ワールドカップ決勝も思い出した」と語った。リオデジャネイロで行われたアルゼンチンとの延長戦でドイツが1-0で勝った試合に、彼自身も出場していた。

ノイアーはその試合で「シュートを1本も止める必要はなかった」が、それこそが「彼の最大の強みを示していた」と元ドイツ代表主将は強調した。 なぜそう言えるのか？「ノイアーはフォワードを威圧する――彼の存在が相手のシュートの質に影響を与える」と、バイエルンで6年間共にプレーし、2017年に517試合出場して現役を引退したラームは説明した。

ラームはこう補足する。「ノイアーを相手に80％のリスクを負うだけでは足りない。100％でも足りない。 110％のリスクを冒さなければならない」。バイエルンのGKを破るにはパワーと精度どちらも必要で、しかもほぼ完璧でなければならない。だからこそ、シュートが外れたり、高すぎたり、コースが定まらないことが多いのだ」とラームは語った。