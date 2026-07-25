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「彼は本当にチェルシーに必要なのか？」――ブルーズのレジェンド、マルセル・デサイーが、クリスタル・パレスのスター、マクサンス・ラクロワの5200万ポンド移籍に疑問を呈した。
チェルシー、パレスのスター選手獲得に近づく
チェルシーはクリスタル・パレスのDFラクロワを5200万ポンドで獲得間近。26歳の彼はメディカルチェックをクリアし、新シーズンから即戦力として期待される。ブルーコ・グループ体制下で26歳以上の選手に移籍金を払うのは4年ぶりだ。 ラクロワはアロンソ監督の下で即戦力としてディフェンスラインに加わる見込みだ。
- Getty Images Sport
デサイー、実績あるエリートリーダーを要求
ラクロワの活躍にもかかわらず、元チェルシー主将のデサイーは移籍に疑問を呈する。57歳の彼は、古巣が守備を強化するには異なるタイプのセンターバックが必要だと語る。
「チェルシーが本当に必要としているのは、加入後すぐに守備を統率できる実績あるベテランセンターバックだ」とデサイーは『フットボール・ロンドン』に語った。
デサイーは、チェルシーがトップレベルの試合に慣れた選手をターゲットにするべきだと強調した。さらに彼は次のように付け加えた。「ラクロワにとっては良い移籍だが、私は本当に、チェルシーと同じ規模のクラブで、同様のプレッシャーのもと、エリートレベルでプレーしてきた選手をターゲットにしてほしい。チェルシーより規模の小さいクラブ出身の選手ではなく」
アロンソの戦術眼とラクロワの台頭
デサイーは、3バックを好むアロンソ監督にとってこの移籍が戦術的に理にかなっていると認めた。また、ラクロワがクリスタル・パレスでオリバー・グラスナー監督の下、3バックでプレーした経験が役立つと指摘した。
「アロンソ監督は3バックを好む。その戦術で自分のアイデアを実践したいのだ」とデサイーは説明した。「この移籍はアロンソにもチェルシーにも良い。ラクロワは代表選手で、デシャン率いる強豪チームでプレーしている。W杯に出た選手を批判はできない」
ラクロワは2024年にヴォルフスブルクから加入後、急成長を遂げ、昨季のFAカップとカンファレンスリーグ制覇に貢献した。
- (C)Getty Images
スタンフォード・ブリッジの新しい時代
メディカルチェックは終了し、5200万ポンドの移籍は数日以内に正式発表される見込みだ。チェルシーのファンは、アロンソの戦術が西ロンドンに即座の成功をもたらすか、まもなく知るだろう。
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