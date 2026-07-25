ラクロワの活躍にもかかわらず、元チェルシー主将のデサイーは移籍に疑問を呈する。57歳の彼は、古巣が守備を強化するには異なるタイプのセンターバックが必要だと語る。

「チェルシーが本当に必要としているのは、加入後すぐに守備を統率できる実績あるベテランセンターバックだ」とデサイーは『フットボール・ロンドン』に語った。

デサイーは、チェルシーがトップレベルの試合に慣れた選手をターゲットにするべきだと強調した。さらに彼は次のように付け加えた。「ラクロワにとっては良い移籍だが、私は本当に、チェルシーと同じ規模のクラブで、同様のプレッシャーのもと、エリートレベルでプレーしてきた選手をターゲットにしてほしい。チェルシーより規模の小さいクラブ出身の選手ではなく」