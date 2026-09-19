カルヴァーリョは金曜夜、ブレントフォードのチェルシー戦3-0勝利で最後のゴールを決め、センセーショナルな復活を続けた。86分にミケル・ダムスゴーアに代わって投入されたポルトガル人プレーメーカーは、アディショナルタイムにケヴィン・シャーデのクロスをファーサイドで押し込んだ。318日間に及ぶACL離脱から復帰して以降、2試合で2得点目となった。9月16日のカラバオカップのレディング戦でも得点していた。