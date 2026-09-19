Crystal Pix
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「彼は本当にキレがある」 ブレントフォードがチェルシーに快勝、キース・アンドリュースがファビオ・カルヴァーリョを称賛
スーパーサブが再び決める
カルヴァーリョは金曜夜、ブレントフォードのチェルシー戦3-0勝利で最後のゴールを決め、センセーショナルな復活を続けた。86分にミケル・ダムスゴーアに代わって投入されたポルトガル人プレーメーカーは、アディショナルタイムにケヴィン・シャーデのクロスをファーサイドで押し込んだ。318日間に及ぶACL離脱から復帰して以降、2試合で2得点目となった。9月16日のカラバオカップのレディング戦でも得点していた。
- Getty Images Sport
指揮官、復帰した司令塔を称賛
ブレントフォードの指揮官アンドリュースは、長期離脱から復帰するまでの過程で見せたそのプレーメーカーの並外れた姿勢とプロ意識を称賛した。試合後、『BBC Match of the Day』に対して、同監督は次のように語った。「サッカー選手にとって最悪なのは負傷している時だ。だが、彼はそれへの向き合い方も、プロ意識も本当に素晴らしかったし、チームにも実にスムーズに戻ってきた。彼は本当に切れがあり、すごく力強く見える。今夜、あの重要なゴールを決められたことは、彼にとって良かったし、本当に特別なことだった」
金曜日の歴史的な支配ぶり
この圧勝により、ブレントフォードは驚異的な記録をさらに伸ばした。金曜日に行われたプレミアリーグ7試合で6勝1分けとしている。 金曜日の1試合平均勝ち点2.71は、特定の曜日に少なくとも3試合を戦ったクラブとしては、同大会史上最高の数字だ。一方、この大敗によりチェルシーはリーグ戦3試合連続未勝利となり、シャビ・アロンソ体制で初めて無得点にも終わった。
- Getty Images Sport
欧州カップ戦出場権争い
この勝利でブレントフォードは順位表で3位に浮上し、リーグ開幕からの無敗を維持した。アンドリュース監督率いるチームは今後、国内リーグ戦が再開された後もこの安定感を保ち、チャンピオンズリーグ出場圏を守ることを目指す。一方、チェルシーは10月10日のボーンマス戦でプレミアリーグに戻る前に、代表ウィークの期間を使って決定力不足の攻撃を立て直さなければならない。
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