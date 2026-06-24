「彼がボールを持つたび、前線で危険が生まれる」とウンナーシュタルは、まもなくFCBへ移籍する攻撃的選手を絶賛した。さらに「サイバリは創造性豊かで、ドリブルと1対1に強い。本気を出せば止めるのはほぼ不可能だ」と語った。

ウンナーシュタルはPSVアイントホーフェンで短期間チームメイトだった。 サビリは2020年、KRCゲンクからPSVのセカンドチームへ移籍。ウンナーシュタルと過ごした唯一のシーズンにトップチームで2試合に出場した。ウンナーシュタルは2021年にトゥウェンテへ移籍し、以来正GKを務めている。

サイバリはウンナースタールを「エールディヴィジ最高の選手」と称し、「あと1点が必要ならボールをくれ、俺が取る」と語るタイプだ。