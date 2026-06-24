「ディフェンスの仲間も私も、彼と対戦するのはいつも気が進まなかった。彼は私たちを本当にイライラさせ、苛立たせていた」と、トゥウェンテ・エンスヘデのドイツ人GKは『Sport Bild』のインタビューで語った。同選手は、サイバリが現在所属するPSVアイントホーフェンとこれまでに4度対戦している。
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「彼は本当にうっとうしかった」：元チームメイトがバイエルン・ミュンヘン加入予定のイスマエル・サイバリを暴露。
「彼がボールを持つたび、前線で危険が生まれる」とウンナーシュタルは、まもなくFCBへ移籍する攻撃的選手を絶賛した。さらに「サイバリは創造性豊かで、ドリブルと1対1に強い。本気を出せば止めるのはほぼ不可能だ」と語った。
ウンナーシュタルはPSVアイントホーフェンで短期間チームメイトだった。 サビリは2020年、KRCゲンクからPSVのセカンドチームへ移籍。ウンナーシュタルと過ごした唯一のシーズンにトップチームで2試合に出場した。ウンナーシュタルは2021年にトゥウェンテへ移籍し、以来正GKを務めている。
サイバリはウンナースタールを「エールディヴィジ最高の選手」と称し、「あと1点が必要ならボールをくれ、俺が取る」と語るタイプだ。
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FCバイエルンへの移籍：元チームメイトがイスマエル・サイバリへの忍耐を呼びかける
バイエルンは当初イングランド代表アンソニー・ゴードン獲得を目指したが、同選手がFCバルセロナへ移籍したため交渉は頓挫した。その後、ここ数週間でサイバリが攻撃陣の新たな候補として浮上した。 25歳のサイバリは10番、両ウイング、トップストライカーをこなすため、バイエルンの求める条件に合致。ハリー・ケインのバックアップも務めることができる。
Skyによると、移籍金は基本4800万ユーロ、ボーナス込みで最大5200万ユーロ。バイエルンはサイバリと2030年までの4年契約で合意している。
ただ、ウンナースタル氏はエールディヴィジからブンデスリーガへの大きなレベル差を指摘し、新攻撃陣に過度な期待をするべきではないと警鐘を鳴らした。「エールディヴィジからトップクラブに移籍した選手は、環境に慣れるまで少なくとも半年かかる」と35歳の同氏は語った。 「サイバリがすぐにすべてを支配するわけではないが、ブンデスリーガを豊かにし、彼がいるバイエルンはより脅威的で多彩になる」と続けた。
イスマエル・サイバリがFCバイエルン戦で夢のようなゴールを決めた
2029年までPSVと契約するサイバリは、最近チームの中心として活躍。昨季は37試合で19得点9アシストを記録した。 1月末のCLグループステージでは、将来加入する可能性が高いミュンヘンのクラブを相手に1-2で敗れたものの、鮮やかなゴールを決めて話題になった。
ワールドカップでもモロッコ代表の10番として存在感を示し、ブラジル戦（1－1）とスコットランド戦（1－0）でチームの全得点をマークした。
木曜未明（ドイツ時間0時）の最終戦では、敗退が決まったハイチに大勝し、ブラジルを逆転してグループ1位を狙う。