「彼は最高に面白い」――USMNTのスター、クリスチャン・プリシッチが、ネット上で話題となったズラタン・イブラヒモビッチのワールドカップテレビ出演を絶賛

イブラヒモビッチは最近、コメントや放送中の口論で注目されている。月曜日、PK戦でモロッコに敗れたオランダ代表を批判したこともその一例だ。

「この敗北は［ロナルド］・クーマンの責任だ。私はこのオランダ代表チームを認識できなかった。彼はオランダらしいスタイルとはかけ離れた形で負けた。それが私を怒らせる」と語った。

僕はいつも「攻めろ、攻めろ、攻めろ」と教えられてきた。今日のクーマン監督はまるでイタリア人監督のようだった。負けないようにプレーしていたが、オランダは常に勝つためにプレーする。負けるなら、せめて自分たちのアイデンティティを貫いて負けるべきで、それを変えてはならない。

「これは私が知るオランダ代表ではなかった。選手たちのプレーを見れば、居心地悪さが伝わってきた。ボール支配も攻撃も消えていた。本当にひどい有様だ。すべてはコエマンの責任だ。まったく気に入らない」

クーマン監督は火曜日に辞任した。イブラヒモビッチは、以下の動画にあるように、アレクシ・ララスとの生放送での舌戦でも話題を集めている：











