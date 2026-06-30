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「彼は最高に面白い」――USMNTのスター、クリスチャン・プリシッチが、ネット上で話題となったズラタン・イブラヒモビッチのワールドカップテレビ出演を絶賛
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彼はとてもよくやっていると思う。
ボスニア・ヘルツェゴビナ戦を前にした米国代表の練習後、プリシッチはメディアの取材に応じ、長年所属したクラブで現在特別顧問を務めるイブラヒモビッチについて語った。
プリシッチは火曜、こう語った。「彼は本当に面白い人だ。一緒に仕事もしてきたし、いい人だと知っている。その役割を極めてうまくこなしていると思う」。
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ズラタンの見解
イブラヒモビッチは最近、コメントや放送中の口論で注目されている。月曜日、PK戦でモロッコに敗れたオランダ代表を批判したこともその一例だ。
「この敗北は［ロナルド］・クーマンの責任だ。私はこのオランダ代表チームを認識できなかった。彼はオランダらしいスタイルとはかけ離れた形で負けた。それが私を怒らせる」と語った。
僕はいつも「攻めろ、攻めろ、攻めろ」と教えられてきた。今日のクーマン監督はまるでイタリア人監督のようだった。負けないようにプレーしていたが、オランダは常に勝つためにプレーする。負けるなら、せめて自分たちのアイデンティティを貫いて負けるべきで、それを変えてはならない。
「これは私が知るオランダ代表ではなかった。選手たちのプレーを見れば、居心地悪さが伝わってきた。ボール支配も攻撃も消えていた。本当にひどい有様だ。すべてはコエマンの責任だ。まったく気に入らない」
クーマン監督は火曜日に辞任した。イブラヒモビッチは、以下の動画にあるように、アレクシ・ララスとの生放送での舌戦でも話題を集めている：
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プリシッチ、出場準備万端
トルコ戦に途中出場したプリシッチは、ほぼ万全の状態で水曜日のボスニア・ヘルツェゴビナ戦に先発すると見込まれている。
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次は何が待っているのでしょうか？
米国男子代表は水曜日午後8時（東部時間）にボスニア・ヘルツェゴビナと32強戦を行う。
GOALのライアン・トルミッチがサンノゼのペイパル・パークから取材した。