「彼は最高だ！」――バイエルンとドルトムントのレジェンドが語る。ユリアン・ナーゲルスマンがワールドカップへ向け、ドイツ代表を退いていたマヌエル・ノイアーを復帰させたのは「正しかった」。

ノイアーへの支持は「クラシカー」のライバル関係を超え、ドルトムントのレジェンド・ヴァイデンフェラーも2014年W杯で共に優勝した元チームメイトを擁護している。 両クラブのライバル関係にもかかわらず、ヴァイデンフェラーはノイアーが代表の正GKだと強調した。その言葉はノイアーのクラブでの活躍が裏付けている。今シーズン、バイエルンで37試合に出場し11試合で無失点。チームをブンデスリーガ優勝とチャンピオンズリーグ準決勝に導いた。

「間違いなくそうだ。彼はブンデスリーガで最高のドイツ人GKだからだ」とヴァイデンフェラーは語った。「彼は依然としてトップクラスの成績を維持している。特に決定機を止める能力は高く、誰もがその場面でマヌエルを頼りにできると知っている」