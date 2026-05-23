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Germany Public Training Session And Press Conference - UEFA EURO 2024Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

「彼は最高だ！」――バイエルンとドルトムントのレジェンドが語る。ユリアン・ナーゲルスマンがワールドカップへ向け、ドイツ代表を退いていたマヌエル・ノイアーを復帰させたのは「正しかった」。

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ドイツ代表のレジェンド、ロタール・マテウスとロマン・ヴァイデンフェラーは、2026年ワールドカップに向けてマヌエル・ノイアーを正ゴールキーパーに復帰させるというユリアン・ナーゲルスマン監督の決断を支持した。代表引退を撤回したバイエルンのベテランGKノイアーは、北米大会で「ディ・マンシャフト」を率い、ホッフェンハイムのオリバー・バウマンをベンチに追いやった。

  • マテウスがナゲルスマンの方針転換を称賛

    マテウスは、40歳のノイアーの代表復帰を歓迎する。通算124試合出場、4度のワールドカップを経験したベテランの加入で、ドイツの大会展望は大きく明るくなった。ノイアーはユーロ2024後に引退を表明したが、代表チームを支援するため撤回した。 マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの負傷を受けて代表復帰の噂があったが、ナゲルスマン監督は今週、ノイアーが正GKとして大会に出場すると発表した。

    「ナゲルスマンが心変わりしたことを私は嬉しいと思うし、ノイアーもそうだろう」とマテウスはスカイ・スポーツに語った「ナゲルスマンがノイアーを起用できなかった、あるいは起用したくなかったというだけではない。ノイアーは2年前に実際に引退していた。それでも今、彼は戻ってきた。 オリバー・バウマンも好調だったが、ドイツ最高のGKがチームを強化してくれることを皆喜んでいる。ナーゲルスマンがノイアーを説得したのは正しい決断だ」

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  • FBL-WC-2014-GER-TRAININGAFP

    ドルトムントのレジェンドがノイアーを「最高」と称賛

    ノイアーへの支持は「クラシカー」のライバル関係を超え、ドルトムントのレジェンド・ヴァイデンフェラーも2014年W杯で共に優勝した元チームメイトを擁護している。 両クラブのライバル関係にもかかわらず、ヴァイデンフェラーはノイアーが代表の正GKだと強調した。その言葉はノイアーのクラブでの活躍が裏付けている。今シーズン、バイエルンで37試合に出場し11試合で無失点。チームをブンデスリーガ優勝とチャンピオンズリーグ準決勝に導いた。

    「間違いなくそうだ。彼はブンデスリーガで最高のドイツ人GKだからだ」とヴァイデンフェラーは語った。「彼は依然としてトップクラスの成績を維持している。特に決定機を止める能力は高く、誰もがその場面でマヌエルを頼りにできると知っている」 

  • オリバー・バウマンにとって大きな打撃

    ノイアーを正GKに起用する決定は、バウマンにとって厳しい知らせだ。テア・シュテーゲンの去就が不透明だった1年間、ホッフェンハイムのバウマンは最有力とされていたが、北中米大会が迫る今、再び控えに回ることになった。ナゲルスマン監督は、この判断の難しさと、35歳バウマンへの影響を率直に認めた。

    それでもナゲルスマンは、バウマンのプロ意識を称え、「世界クラスの選択肢」と位置づけた。チーム内議論はすでに決着がつき、苦戦が続く代表にとってノイアーの「オーラ」が不可欠だと強調した。

  • Spain v Germany: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    ワールドカップでの成功への期待が高まっている

    2大会連続のグループリーグ敗退を受け、北米大会で結果を出す pressure は計り知れない。ノイアーの復帰は、チームリーダーシップ強化策と見る。

    「おそらくナゲルスマンだけでなく、W杯に参加しているノイアーのバイエルン仲間も同様の思いだろう。ドイツサッカー連盟のルディ・フェラーが彼に電話した可能性もある。 彼を説得し、今回のワールドカップには必ず出場させようとしたのだ。過去8〜12年の結果――イタリアは予選突破ならず、ドイツも2度グループステージで敗退――を踏まえた上での判断だ。今回の大会では、過去2回より良い結果を出さなければならない」とマテウスは結んだ。