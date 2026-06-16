「この32歳の選手は『チームで最も能力の低い選手の一人』だ。彼は限界が明確で、平凡ながら正直で勤勉な右サイドバックであり、ワールドカップに出場できるだけでも幸運だ。非常に堅実だが、それだけの選手だ」と解説者のルッツ・ファネンシュティール氏はMagentaTVで語った。
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「彼は最悪の部類だ！」 話題のワールドカップ「スター」への容赦ない批判
ペインは大会前にアルゼンチンのインフルエンサー、ヴァレン・スカルシーニに「最も無名な選手」と取り上げられ、思わぬ形で注目された。イランとの開幕戦（2-2、前半1-1）では、ウェリントン・フェニックス所属の彼がニュージーランド代表の先発メンバーとして出場し、77分に交代した。
ニュージーランドのW杯出場は1982年、2010年に続き3度目。 かつては「羊飼いや整備士ばかり」という偏見があったが、今は違うとニュージーランドでプレー経験のあるファンネンシュティール（53）は語る。「繊細な技術はないが、身体が大きく、タフでハードワークを惜しまない」。
ダレン・バゼリー監督は「よりボール支配型にシフトさせた」とファンネンシュティールは語る。「ニュージーランドのサッカーには変化が起きている。かつてのようなアマチュア精神はもう存在しない。」