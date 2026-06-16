ペインは大会前にアルゼンチンのインフルエンサー、ヴァレン・スカルシーニに「最も無名な選手」と取り上げられ、思わぬ形で注目された。イランとの開幕戦（2-2、前半1-1）では、ウェリントン・フェニックス所属の彼がニュージーランド代表の先発メンバーとして出場し、77分に交代した。

ニュージーランドのW杯出場は1982年、2010年に続き3度目。 かつては「羊飼いや整備士ばかり」という偏見があったが、今は違うとニュージーランドでプレー経験のあるファンネンシュティール（53）は語る。「繊細な技術はないが、身体が大きく、タフでハードワークを惜しまない」。

ダレン・バゼリー監督は「よりボール支配型にシフトさせた」とファンネンシュティールは語る。「ニュージーランドのサッカーには変化が起きている。かつてのようなアマチュア精神はもう存在しない。」