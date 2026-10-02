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「彼は最低の人間だった！」 元マンチェスター・ユナイテッドのフレッジが、戦力管理とクリスティアーノ・ロナウドとの確執をめぐってエリック・テン・ハフを痛烈批判
フレッジ、テン・ハグの人心掌握術を酷評
このブラジル人MFはオールド・トラッフォードで5年間を過ごした後、テン・ハフ体制下の2023-24シーズン開幕前にトルコの強豪フェネルバフチェへ移籍した。マンチェスター在籍時にはリーグカップを制し、FAカップ決勝にも進出している。
フレッジは『Charla Podcast』出演時に、「テン・ハフは戦術的には非常に優れていたが、グループに対しては最低だった」と語った。これはESPNが伝えたもの。このMFのコメントは、指揮官の戦術面での指示と対人面のスキルとの間に大きな隔たりがあったことを浮き彫りにしており、フレッジはそれがプレミアリーグの強豪にとって激動の時期に、最終的にチーム内の調和を妨げたと考えている。
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ロナウドや主力選手たちとの衝突
フレッジによると、アヤックスでの成功した4シーズン、そしてチャンピオンズリーグ準決勝進出を含む実績を引っ提げてオールド・トラッフォードにやって来たその指揮官は、マンチェスターでの2年半でFAカップとリーグカップの両方を制したにもかかわらず、そのスムーズな成功をプレミアリーグでは再現できなかった。むしろ対立を招きがちで、ロッカールームの大物たちとたびたび衝突していたという。
「彼は誰とでも言い争っていた。僕とも、クリスティアーノ（ロナウド）とも、カゼミーロとも、（マーカス・）ラッシュフォードともだ。僕を試合で起用してくれず、時にはストレスがたまることもあった」とフレッジは説明した。さらに、その指揮官がえこひいきをしていたとも主張し、「（テン・ハフの下では）彼のオランダ人選手だけがプレーしていた。派閥だらけの監督だ。でも、戦術的には、僕がこれまで一緒に仕事をした中でも最高の一人だった。彼はチームに走ることを求めていたが、クリスティアーノは［すでに］年齢を重ねていた。彼はクリスティアーノを［先発メンバーから］外し、そこから不和が生まれた」と語った。
テン・ハフをスールシャール、モウリーニョと比較して浮かび上がる違い
このMFにとって、テン・ハフの下での経験は、これまでマンチェスター・ユナイテッドで指導を受けた過去の監督たちの時代とは対照的なものだった。フレッジは、オーレ・グンナー・スールシャールとジョゼ・モウリーニョについては、はるかに好意的に語っている。後者は2018年にブラジル人MFをプレミアリーグへ連れてきた人物でもある。
「スールシャールはグループへの接し方が良かった。ただ、練習ではアシスタントたちの助けを受けていた。彼はチームを一つにまとめた」とフレッジは述べ、ノルウェー人指揮官のマネジメント力を強調した。さらに“スペシャル・ワン”については、「モウリーニョは本当に素晴らしい人だし、ユーモアもある。つい最近もフェネルバフチェで一緒だったし、彼が自分をユナイテッドに連れてきてくれた。[カルロ・]アンチェロッティが来る前は、代表チーム［ブラジル］の監督候補として彼の名前も挙がっていた。だから、その噂を見せると、彼は『ふざけるなよ、相棒。どこにも行かない。ここでこのクラブを率いるんだ』と言っていた。本当にいい人だ」と付け加えた。
- Getty Images Sport
テン・ハーグ時代の終焉
テン・ハフのオールド・トラッフォードでの日々は、2024年10月に最終的な終わりを迎えた。悲惨なシーズンスタートによって、ユナイテッドは7試合を終えた時点で14位に低迷していた。これは1989-90シーズン以来、クラブにとって最悪のリーグ戦のスタートを意味し、国内カップ戦でタイトル獲得という成功を収めていたにもかかわらず、ついに取締役会は彼との契約を解除するに至った。
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