フレッジによると、アヤックスでの成功した4シーズン、そしてチャンピオンズリーグ準決勝進出を含む実績を引っ提げてオールド・トラッフォードにやって来たその指揮官は、マンチェスターでの2年半でFAカップとリーグカップの両方を制したにもかかわらず、そのスムーズな成功をプレミアリーグでは再現できなかった。むしろ対立を招きがちで、ロッカールームの大物たちとたびたび衝突していたという。

「彼は誰とでも言い争っていた。僕とも、クリスティアーノ（ロナウド）とも、カゼミーロとも、（マーカス・）ラッシュフォードともだ。僕を試合で起用してくれず、時にはストレスがたまることもあった」とフレッジは説明した。さらに、その指揮官がえこひいきをしていたとも主張し、「（テン・ハフの下では）彼のオランダ人選手だけがプレーしていた。派閥だらけの監督だ。でも、戦術的には、僕がこれまで一緒に仕事をした中でも最高の一人だった。彼はチームに走ることを求めていたが、クリスティアーノは［すでに］年齢を重ねていた。彼はクリスティアーノを［先発メンバーから］外し、そこから不和が生まれた」と語った。