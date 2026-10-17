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「彼は明日ゴールを決める！」エンツォ・マレスカ、フィル・フォーデンを支持し、マンチェスター・シティの10代の逸材を称賛
マレスカ、国内大会で3試合の出場停止処分を受けたフォーデンを支持
マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、レッドカードによる3試合の出場停止という悔しい時期を経たフィル・フォーデンが、本来の調子を取り戻すと期待を寄せた。イングランド代表のフォーデンは、先月のプレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドに1-0で勝利した試合で退場処分を受け、短縮された今季序盤の日程の中で出場停止処分を消化した。
フォーデンは水曜日、ホームでパリ・サンジェルマンに2-4で敗れたチャンピオンズリーグの試合でメンバーに復帰したが、出場機会はなかった。
シティの下部組織出身であるフォーデンは、昨年12月を最後にプレミアリーグで得点しておらず、土曜日のイプスウィッチ・タウン戦での出場を目指している。
- AFP
マンチェスター・シティ指揮官、フォーデンの無得点続きに冗談
試合前の記者会見で報道陣に対応したマレスカ監督は、退場後のフォーデンの練習への取り組みを称賛する一方、得点から遠ざかっていることについて冗談を飛ばした。「彼は明日、得点するよ！ 我々はただ、日々彼と取り組んでいる」とマレスカ監督は笑いを交えて語った。
「代表戦による中断期間もあったし、ユナイテッド戦でレッドカードを受けてからかなり時間がたった。それでも彼は練習で良い取り組みを見せている。我々が始動してからの状態も良く、非常に前向きで、とても良いスタートを切っている」
「明日、彼が出場できるかどうかは様子を見る。ただ、試合が非常に多い。明日先発させるかどうかを決める必要があるし、先発すれば間違いなくチームに何かをもたらしてくれるだろう」
マレスカ、10代のMFブアディを「素晴らしい」と絶賛
マレスカ監督は、PSG戦で後半から途中出場し、強烈な印象を残した18歳のモロッコ人MFアイユブ・ブアディも高く評価した。周囲の選手のパフォーマンスを引き上げる力を持っていると強調している。
「アイユブは素晴らしい選手だ。彼の良いところは、ピッチに立つと周りの選手を良くすることだ」とマレスカ監督は語った。
「それができるのはトッププレーヤーだけだ。トッププレーヤーがピッチにいると、その周りで動く選手たちがより良くなることがある。アイユブにはそういうものを感じる。他の選手と一緒にプレーすることで、より良くなる選手もいる」
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティ、イプスウィッチ戦で即座の巻き返しを狙う
マンチェスター・シティは土曜日、エティハド・スタジアムでイプスウィッチ・タウンを迎える。欧州の舞台でPSGを相手に喫したつまずきから、早期の立て直しを図る。
フォーデンが再び国内戦で起用可能となり、ブアディもさらなる出場時間を求める中、マレスカ監督には戦術面で有力な選択肢がある。
シティがプレミアリーグ首位での優位な立場を維持しようとする中、イタリア人指揮官はフォーデンをすぐに先発起用するかどうか判断しなければならない。
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