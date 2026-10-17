マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、レッドカードによる3試合の出場停止という悔しい時期を経たフィル・フォーデンが、本来の調子を取り戻すと期待を寄せた。イングランド代表のフォーデンは、先月のプレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドに1-0で勝利した試合で退場処分を受け、短縮された今季序盤の日程の中で出場停止処分を消化した。

フォーデンは水曜日、ホームでパリ・サンジェルマンに2-4で敗れたチャンピオンズリーグの試合でメンバーに復帰したが、出場機会はなかった。

シティの下部組織出身であるフォーデンは、昨年12月を最後にプレミアリーグで得点しておらず、土曜日のイプスウィッチ・タウン戦での出場を目指している。