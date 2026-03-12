ツィルクゼーは2024年の夏にイタリアのセリエA、ボローニャからマンチェスターに移籍したばかりだった。当時、ユナイテッドはFCバイエルン・ミュンヘンの元ユース選手に4000万ユーロ以上を支払った。この移籍により、ドイツ記録的な優勝チームには、法外な再販売手数料として2000万ユーロが支払われた。 この攻撃的選手への期待は当然大きかったが、これまでのところ、オールド・トラッフォードで持続的な活躍はできていない。

今シーズンのプレミアリーグでは、このオランダ人選手はめったにスタメンとして出場していません。スタメン出場はわずか4回、リーグ戦18試合で2ゴールを記録したのみです。ほとんどの場合、彼はジョーカーの役割に甘んじるか、あるいは完全にベンチで過ごすしかありませんでした。現在のコーチ陣のもとでは、このフォワードはほとんど出場機会を得られていません。