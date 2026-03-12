ジョシュア・ジルクゼーは、マンチェスター・ユナイテッドでの将来が不透明な状況にあるようだ。英紙「ザ・サン」によると、このフォワードは来夏、レッドデビルズを離れることを検討している。24歳の彼はチームでの自分の役割に不満を持っていて、出場時間が少ないことから、移籍を真剣に考えているらしい。
翻訳者：
彼は明らかに非常に不満を持っているようです！FCバイエルンの元スター選手が、キャリアの再スタートを切ろうとしています。
ツィルクゼーは2024年の夏にイタリアのセリエA、ボローニャからマンチェスターに移籍したばかりだった。当時、ユナイテッドはFCバイエルン・ミュンヘンの元ユース選手に4000万ユーロ以上を支払った。この移籍により、ドイツ記録的な優勝チームには、法外な再販売手数料として2000万ユーロが支払われた。 この攻撃的選手への期待は当然大きかったが、これまでのところ、オールド・トラッフォードで持続的な活躍はできていない。
今シーズンのプレミアリーグでは、このオランダ人選手はめったにスタメンとして出場していません。スタメン出場はわずか4回、リーグ戦18試合で2ゴールを記録したのみです。ほとんどの場合、彼はジョーカーの役割に甘んじるか、あるいは完全にベンチで過ごすしかありませんでした。現在のコーチ陣のもとでは、このフォワードはほとんど出場機会を得られていません。
ユヴェントスとローマがジルクゼーに興味を示している模様
ザ・サン紙によると、ジルクゼーは冬の移籍期間に、より多くの出場時間を得るために移籍を検討していたという。しかし、クラブ経営陣が交渉を打ち切ったため、移籍は実現しなかった。セリエAの複数のクラブ（ユヴェントスやASローマなど）が、彼の状況について事前に問い合わせていたとされる。
夏には、この状況が大きく変わる可能性がある。マンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて、さらに選手層の刷新を計画しているようだ。ツィルクゼーの売却は、追加収入を生み出し、クラブに財政的な余裕をもたらすだろう。ユナイテッドは、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンとモーガン・ギブス・ホワイトを獲得するために、2億ユーロ規模という驚異的な2人の選手獲得を計画していると報じられている。
一方、オランダ代表選手にとっては、何よりも重要なのは、定期的に試合に出場することだ。マンチェスターでの状況が改善されない場合、夏の移籍は現実的な選択肢となるだろう。イタリアへの復帰も、依然として可能性のあるシナリオである。
マンチェスター・ユナイテッドでのジョシュア・ジルクゼの成績：
公式戦 得点 アシスト イエローカード 69 9 4 5