Goal.com
ライブ
Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

翻訳者：

彼は明らかに非常に不満を持っているようです！FCバイエルンの元スター選手が、キャリアの再スタートを切ろうとしています。

ジョシュア・ツィルクゼーは、この夏、マンチェスター・ユナイテッドを離れる可能性がある。元バイエルンの若手選手は、レッドデビルズで出場時間を争っており、そのため移籍を考えているようだ。

ジョシュア・ジルクゼーは、マンチェスター・ユナイテッドでの将来が不透明な状況にあるようだ。英紙「ザ・サン」によると、このフォワードは来夏、レッドデビルズを離れることを検討している。24歳の彼はチームでの自分の役割に不満を持っていて、出場時間が少ないことから、移籍を真剣に考えているらしい。

  • ツィルクゼーは2024年の夏にイタリアのセリエA、ボローニャからマンチェスターに移籍したばかりだった。当時、ユナイテッドはFCバイエルン・ミュンヘンの元ユース選手に4000万ユーロ以上を支払った。この移籍により、ドイツ記録的な優勝チームには、法外な再販売手数料として2000万ユーロが支払われた。 この攻撃的選手への期待は当然大きかったが、これまでのところ、オールド・トラッフォードで持続的な活躍はできていない。

    今シーズンのプレミアリーグでは、このオランダ人選手はめったにスタメンとして出場していません。スタメン出場はわずか4回、リーグ戦18試合で2ゴールを記録したのみです。ほとんどの場合、彼はジョーカーの役割に甘んじるか、あるいは完全にベンチで過ごすしかありませんでした。現在のコーチ陣のもとでは、このフォワードはほとんど出場機会を得られていません。

    • 広告

  • ユヴェントスとローマがジルクゼーに興味を示している模様

    ザ・サン紙によると、ジルクゼーは冬の移籍期間に、より多くの出場時間を得るために移籍を検討していたという。しかし、クラブ経営陣が交渉を打ち切ったため、移籍は実現しなかった。セリエAの複数のクラブ（ユヴェントスやASローマなど）が、彼の状況について事前に問い合わせていたとされる。

    夏には、この状況が大きく変わる可能性がある。マンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて、さらに選手層の刷新を計画しているようだ。ツィルクゼーの売却は、追加収入を生み出し、クラブに財政的な余裕をもたらすだろう。ユナイテッドは、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンとモーガン・ギブス・ホワイトを獲得するために、2億ユーロ規模という驚異的な2人の選手獲得を計画していると報じられている。

    一方、オランダ代表選手にとっては、何よりも重要なのは、定期的に試合に出場することだ。マンチェスターでの状況が改善されない場合、夏の移籍は現実的な選択肢となるだろう。イタリアへの復帰も、依然として可能性のあるシナリオである。

  • マンチェスター・ユナイテッドでのジョシュア・ジルクゼの成績：

    公式戦得点アシストイエローカード
    69945
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
アストン・ヴィラ crest
アストン・ヴィラ
AVL
0