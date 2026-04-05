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「彼は文字通り何でもできる」――アントワーヌ・セメニョが、レイアン・シェルキがマンチェスター・シティ加入以来、いかに彼を感心させているかを明かす
エティハドでのマスタークラス
シティはエティハド・スタジアムでリヴァプールを完璧に粉砕し、タイトル獲得への道を着実に歩み続けた。アーリング・ハーランドがハットトリックを達成して注目を集めた一方、セメニョは即座にシェルキにスポットライトを当てた。元リヨンのこの選手は、マンチェスターでのデビュー早々から存在感を示し、アウェイチームを崩壊させる創造的なプレーでチームを牽引した。 準々決勝の一戦を通じて、両者の相性の良さは明らかだった。特に、シェルキの巧妙なパスからセメニョがクロスを上げ、ハーランドの2点目が生まれた場面が際立っていた。
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セメニョはシェルキの才能に圧倒された
圧倒的なパフォーマンスを見せた後、セメニョは新チームメイトを絶賛した。「彼は世界最高の選手の一人だ」とガーナ出身の選手は語った。「彼は文字通りボールで何でもできるから、僕のプレーが楽になる。彼が下がってきて、背後の僕を見つけようとしたり、足元にパスを出そうとしたりするのが分かっているから、本当にやりやすくなるんだ。」
セメニョは、トレーニングで元リヨンの選手と初めて顔を合わせた時のことを振り返り、シェルキの卓越した技術力にすぐに目を奪われたと語った。「トレーニング初日のことを覚えています」と彼は明かした。「彼が披露したテクニックの数々を見て、『一体どんな選手なんだ？』と思いました。彼はトップクラスの選手です。ボールを持った時の創造性があり、僕たちはそれを大いに気に入っています。」
型破りな評判
その紛れもない才能にもかかわらず、シェルキは依然として常識の境界線で生き生きと輝く人物だ。勝利が決定的となった終盤、彼は自身の得意とするフェイントやトリックのレパートリーを披露せずにはいられなかった――この癖は、過去にペップ・グアルディオラ監督の怒りを買ってきたことで悪名高いものだ。 また、このフランス人選手は、ウーゴ・エキティケとユニフォームを交換し、試合終了のホイッスルが鳴るまでそれを着続けたことで、再び物議を醸した。シティのベンチからすぐに相手チームのユニフォームを脱ぐよう指示されたが、それ以外は完璧だったこの日の午後にとって、それは小さな汚点となった。
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国内3冠を目指して
この圧勝は、シティが絶好のタイミングで調子を上げていることをライバルたちに警告するものだ。国内3冠を確実に視野に入れているセメニョは、チームがこれから訪れるプレッシャーの高い数週間を乗り切る準備ができていると確信している。シーズンが決定的な局面を迎える中、ロッカールームの意識は、すべての試合をノックアウト方式の対戦のように捉える方向にシフトしている。 「今がシーズンで最も重要な時期だ。だから、できるだけ多くの試合に勝ちたい。今やどの試合も決勝戦のようなものだ。だから、ただひたすらに突き進み、結果を見守るだけだ」とセメニョは締めくくった。