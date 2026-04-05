圧倒的なパフォーマンスを見せた後、セメニョは新チームメイトを絶賛した。「彼は世界最高の選手の一人だ」とガーナ出身の選手は語った。「彼は文字通りボールで何でもできるから、僕のプレーが楽になる。彼が下がってきて、背後の僕を見つけようとしたり、足元にパスを出そうとしたりするのが分かっているから、本当にやりやすくなるんだ。」

セメニョは、トレーニングで元リヨンの選手と初めて顔を合わせた時のことを振り返り、シェルキの卓越した技術力にすぐに目を奪われたと語った。「トレーニング初日のことを覚えています」と彼は明かした。「彼が披露したテクニックの数々を見て、『一体どんな選手なんだ？』と思いました。彼はトップクラスの選手です。ボールを持った時の創造性があり、僕たちはそれを大いに気に入っています。」