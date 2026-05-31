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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

彼は数ヶ月も試合に出ていない。FCバルセロナが、かつて8500万ユーロで獲得した元ストライカーとの移籍説が突如浮上。

ラ・リーガ
移籍情報
ダルウィン・ヌニェス
バルセロナ
アル・ヒラル

FCバルセロナは、元リヴァプールのFWダーウィン・ヌニェスの獲得を検討しているのだろうか？

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、サウジアラビアのアル・ヒラルに所属するヌニェスにバルセロナ首脳陣が注目している。

  • 『ムンド・デポルティーボ』によると、バルセロナはサイドバックのジョアン・カンセロの完全移籍を目指し、アル・ヒラルと交渉中だ。同選手は1月にレンタルで加入した。

    その交渉の過程で、両クラブはヌネスについても協議。ただし、バルサが獲得を検討しているのか、戦力外のヌネスをアル・ヒラルがオファーしているのかは不明だ。

    昨年夏、リヴァプールから5300万ユーロで移籍したばかりの26歳は2月中旬以降、公式戦から遠ざかっている。アル・ヒラルは冬にカリム・ベンゼマを獲得し外国人枠を超えたため、ヌネスを登録から外した。 契約は2028年まであるが、今夏の退団は既定路線とされていた。英『ミラー』は先日、契約が合意解除され移籍金ゼロでの移籍が可能になると報じ、その可能性を高めた。

    チームから外れるまで、24試合で9得点5アシストを記録していた。

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  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    FCバルセロナ：ダーウィン・ヌニェスはジュリアン・アルバレスの代替候補か？

    とはいえ、バルサがヌニェスを本格的に検討するのは、アトレティコ・マドリードのスターFWジュリアン・アルバレス獲得が失敗した場合に限られる。 退団するレヴァンドフスキの後継者と目されており、バルセロナは早ければ今夏に獲得を完了したい意向だ。しかしアトレティコは先日、この26歳を放出しないと明言。財政難が報じられるバルセロナが、移籍金約1億ユーロを支払えるかは不透明だ。

    バルセロナはすでにアンソニー・ゴードンを獲得済みで、来季に向けて高額な補強を進めている。バイエルンも関心を示したこのイングランドの攻撃的MFは、最大8000万ユーロの移籍金でニューカッスルから加入する。

  • ダーウィン・ヌニェスはW杯で脚光を浴びるだろうか？

    2022年夏、リヴァプールはベンフィカからヌニェスを8500万ユーロで獲得。しかしアンフィールドでの期待に応えられず、約1年前にアル・ヒラルへ売却した。

    それでも代表では、米国・メキシコ・カナダで開催される次期W杯でウルグアイの10番として起用される見込みだ。グループリーグでスペイン、カーボベルデ、サウジアラビアと対戦する南米勢の軸となる可能性がある。

    ヌネスにとって、このW杯は移籍先候補にアピールする絶好の舞台となる。

  • Darwin Nunez Liverpool HICGetty Images

    ダーウィン・ヌニェス：プロキャリアにおける移籍歴


    著者

    移籍金

    2019

    CAペニャロール

    UDアルメリア

    1200万ユーロ

    2020

    UDアルメリア

    ベンフィカ・リスボン

    3400万ユーロ

    2022

    ベンフィカ・リスボン

    リヴァプールFC

    8500万ユーロ

    2025

    リヴァプールFC

    アル・ヒラル

    5300万ユーロ