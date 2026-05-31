『ムンド・デポルティーボ』によると、バルセロナはサイドバックのジョアン・カンセロの完全移籍を目指し、アル・ヒラルと交渉中だ。同選手は1月にレンタルで加入した。

その交渉の過程で、両クラブはヌネスについても協議。ただし、バルサが獲得を検討しているのか、戦力外のヌネスをアル・ヒラルがオファーしているのかは不明だ。

昨年夏、リヴァプールから5300万ユーロで移籍したばかりの26歳は2月中旬以降、公式戦から遠ざかっている。アル・ヒラルは冬にカリム・ベンゼマを獲得し外国人枠を超えたため、ヌネスを登録から外した。 契約は2028年まであるが、今夏の退団は既定路線とされていた。英『ミラー』は先日、契約が合意解除され移籍金ゼロでの移籍が可能になると報じ、その可能性を高めた。

チームから外れるまで、24試合で9得点5アシストを記録していた。