スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、サウジアラビアのアル・ヒラルに所属するヌニェスにバルセロナ首脳陣が注目している。
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彼は数ヶ月も試合に出ていない。FCバルセロナが、かつて8500万ユーロで獲得した元ストライカーとの移籍説が突如浮上。
『ムンド・デポルティーボ』によると、バルセロナはサイドバックのジョアン・カンセロの完全移籍を目指し、アル・ヒラルと交渉中だ。同選手は1月にレンタルで加入した。
その交渉の過程で、両クラブはヌネスについても協議。ただし、バルサが獲得を検討しているのか、戦力外のヌネスをアル・ヒラルがオファーしているのかは不明だ。
昨年夏、リヴァプールから5300万ユーロで移籍したばかりの26歳は2月中旬以降、公式戦から遠ざかっている。アル・ヒラルは冬にカリム・ベンゼマを獲得し外国人枠を超えたため、ヌネスを登録から外した。 契約は2028年まであるが、今夏の退団は既定路線とされていた。英『ミラー』は先日、契約が合意解除され移籍金ゼロでの移籍が可能になると報じ、その可能性を高めた。
チームから外れるまで、24試合で9得点5アシストを記録していた。
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FCバルセロナ：ダーウィン・ヌニェスはジュリアン・アルバレスの代替候補か？
とはいえ、バルサがヌニェスを本格的に検討するのは、アトレティコ・マドリードのスターFWジュリアン・アルバレス獲得が失敗した場合に限られる。 退団するレヴァンドフスキの後継者と目されており、バルセロナは早ければ今夏に獲得を完了したい意向だ。しかしアトレティコは先日、この26歳を放出しないと明言。財政難が報じられるバルセロナが、移籍金約1億ユーロを支払えるかは不透明だ。
バルセロナはすでにアンソニー・ゴードンを獲得済みで、来季に向けて高額な補強を進めている。バイエルンも関心を示したこのイングランドの攻撃的MFは、最大8000万ユーロの移籍金でニューカッスルから加入する。
ダーウィン・ヌニェスはW杯で脚光を浴びるだろうか？
2022年夏、リヴァプールはベンフィカからヌニェスを8500万ユーロで獲得。しかしアンフィールドでの期待に応えられず、約1年前にアル・ヒラルへ売却した。
それでも代表では、米国・メキシコ・カナダで開催される次期W杯でウルグアイの10番として起用される見込みだ。グループリーグでスペイン、カーボベルデ、サウジアラビアと対戦する南米勢の軸となる可能性がある。
ヌネスにとって、このW杯は移籍先候補にアピールする絶好の舞台となる。
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ダーウィン・ヌニェス：プロキャリアにおける移籍歴
年
著者
～
移籍金
2019
CAペニャロール
UDアルメリア
1200万ユーロ
2020
UDアルメリア
ベンフィカ・リスボン
3400万ユーロ
2022
ベンフィカ・リスボン
リヴァプールFC
8500万ユーロ
2025
リヴァプールFC
アル・ヒラル
5300万ユーロ