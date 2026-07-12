昨季の彗星のような台頭で、レジャーニは移籍市場で注目の的だ。
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翻訳者：
彼は故郷への復帰を「十分に想像できる」と語った。BVBを意外な形で退団か？
セリエA複数クラブが10代選手に注目し、来季移籍を本格検討。レッジャーニも故郷復帰を前向きに考えている。2024年にUSサッスオーロユースから加入し、ドイツBジュニア選手権などでタイトルを獲得した。
数カ月前にプロ契約を締結したものの、残留は確定していない。好条件のオファーがあれば、スポーツディレクターのオーレ・ブック（40）らBVB首脳陣も検討するとされる。
関心を示すクラブ名は明かされていない。6月にはイタリア紙トゥットスポルトが、スクデット獲得のインテル・ミラノが守備陣刷新の一環としてレジャーニを検討していると報じていた。
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BVBを去るのか？ ルカ・レッジャーニは後半戦でブレイクを果たした
レッジャーニは2025/26シーズン、ボルシアで期待以上の活躍を見せた。後半戦はブンデスリーガとチャンピオンズリーグ計9試合に出場し、3月中旬のホームでのFCアウクスブルク戦（2-0）でドイツ1部初得点をマークした。
この急成長はイタリア代表初招集につながり、6月初めのギリシャ戦（1-0）でデビューした。
とはいえ、ドルトムントのセンターバックは競争が激しく、レッジャーニが今後も定期的に出場するのは容易ではない。 エムレ・カン（32）、フィリッポ・マネ（20）、1950万ユーロで加入した新戦力ジョアン・ガドゥ（19）など、ニコ・コヴァチ監督の下にはセンターバックが合計6人もいる。
BVBの記録的な売上
選手 ポジション 移籍先 年 移籍金 ウスマン・デンベレ フォワード FCバルセロナ 2017年 1億4800万ユーロ ジュード・ベリンガム MF レアル・マドリード 2023 1億2700万ユーロ ジャドン・サンチョ フォワード マンチェスター・ユナイテッド 2022 8500万ユーロ クリスチャン・プリシッチ フォワード チェルシーFC 2019 6400万ユーロ ピエール＝エメリック・オーバメヤン フォワード アーセナルFC 2018 637万5000ユーロ
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