彼は故郷への復帰を「十分に想像できる」と語った。BVBを意外な形で退団か？

セリエA複数クラブが10代選手に注目し、来季移籍を本格検討。レッジャーニも故郷復帰を前向きに考えている。2024年にUSサッスオーロユースから加入し、ドイツBジュニア選手権などでタイトルを獲得した。

数カ月前にプロ契約を締結したものの、残留は確定していない。好条件のオファーがあれば、スポーツディレクターのオーレ・ブック（40）らBVB首脳陣も検討するとされる。

関心を示すクラブ名は明かされていない。6月にはイタリア紙トゥットスポルトが、スクデット獲得のインテル・ミラノが守備陣刷新の一環としてレジャーニを検討していると報じていた。