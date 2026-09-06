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「彼は改善しなければならない」 ロベルト・デ・ゼルビが、ノッティンガム・フォレストとの消化不良のドロー後にオマル・マルムーシュへ警告を発した
デ・ゼルビ、新加入のマルムーシュにさらなる奮起を要求
トッテナムは土曜日、新たなプレミアリーグ戦でようやく勝ち点を手にしたが、シティ・グラウンドでの0-0の引き分けはデ・ゼルビをほとんど納得させなかった。ブレントフォードとニューカッスル・ユナイテッドに連敗した後、スパーズはフォレスト戦で守備の堅さを見せたものの、逆サイドでの決定力不足が指揮官の怒りを招いた。イタリア人指揮官は特にエジプト人FWマルムーシュの逸機に言及し、この目玉補強は完璧さを求められるシステムにまだ適応している途中だとの見方を示した。
このもどかしいスコアレスドロー直後に語ったデ・ゼルビは、エジプト代表の貢献について遠慮なく言及した。「今、マルムーシュについて話した。だがマルムーシュについては、彼に15点、12点があるのか、ないのかを分析しなければならない。私は、あると思う。なぜなら、彼にはその数字のゴールを決めるのに十分な、あらゆる資質があるからだ。もちろん、改善しなければならない」とデ・ゼルビは語った。
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テルとウインガー陣への不満
マルムーシュだけが、ブライトン前監督から公の批判を受けた選手ではなかった。21歳のフランス人ウインガー、マティス・テルもまた、危険な位置でのプレーを形にできなかったとして名指しで批判され、後半にはデビュー戦のミハイロ・ムドリクと交代した。デ・ゼルビは、サイドから上がるクロスの質の低さを嘆き、自軍が戦術的優位を生かせなかったと指摘した。
デ・ゼルビは、テルを下げた判断と、全体的にサイドからの配球に満足していない理由についてこう説明した。「あるいは、どれだけ多くのクロスがファーを越えていったか。マティス・テルは2回、サヴィオは1回だ。サヴィオについては、最後の判断だと思う。ペドロ・ポロからマテウス・フェルナンデスへのボールでは、彼がクドゥスとプレーし、その後ソランケのヘディングにつながったが、マテウスは前に出て得点するために完全にフリーだった。全体としてはよく戦えたと思うが、アタッキングサードでは改善しなければならない」
攻撃面の課題にもかかわらず、組織面にはポジティブな要素もある
攻撃陣は不発に終わったものの、デ・ゼルビ監督は厳しいアウェー環境で見せた守備の組織力とチームの粘り強さをすぐさま称賛した。フォレストのダイレクトな戦い方はしばしば敵地に乗り込む相手を苦しめるが、スパーズは空中戦で優位に立ち、セカンドボールの局面もコントロールした。指揮官は、勝ち点はまだ望む水準に達していないと認めつつも、慌ただしかった移籍期間を経てチームの土台が形になり始めているとの見方を示した。
守備面のパフォーマンスを振り返り、イタリア人指揮官は次のように語った。「とにかく、チームのスピリット、ボール保持時と非保持時の組織力にはとても満足している。何も苦しまなかった。彼らのプレースタイルは非常に明確で、ロングボールとセカンドボールだ。だが、そのセカンドボールの場面でも、我々は本当に多くのデュエルに勝った。彼らには良い選手がいるし、このスタジアムで勝ち点を持ち帰るのはそう簡単ではない。勝てなかったので満足はしていないが、今この時点で前に進んでいくには、これが正しいスピリットであり、正しいやり方だと思う」
- AFP
決定力を磨く道筋
こうした問題を修正するため、デ・ゼルビは映像分析室でかなりの時間を費やし、シティ・グラウンドで犯したミスを細かく見直す考えだ。戦術的な分析と、初勝利によって得られる自信の高まりを組み合わせることで、最終的にはより良い結果につながると信じている。
デ・ゼルビは改善に向けたプランについて、次のように述べた。「ミーティングをして、選手たちと一緒に見て、分析することだ。それに、試合に勝つことも重要だと思う。なぜなら、分かると思うが、自信や熱意は、正しい判断を見つけるうえで決定的になり得るからだ」
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