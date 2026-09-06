トッテナムは土曜日、新たなプレミアリーグ戦でようやく勝ち点を手にしたが、シティ・グラウンドでの0-0の引き分けはデ・ゼルビをほとんど納得させなかった。ブレントフォードとニューカッスル・ユナイテッドに連敗した後、スパーズはフォレスト戦で守備の堅さを見せたものの、逆サイドでの決定力不足が指揮官の怒りを招いた。イタリア人指揮官は特にエジプト人FWマルムーシュの逸機に言及し、この目玉補強は完璧さを求められるシステムにまだ適応している途中だとの見方を示した。

このもどかしいスコアレスドロー直後に語ったデ・ゼルビは、エジプト代表の貢献について遠慮なく言及した。「今、マルムーシュについて話した。だがマルムーシュについては、彼に15点、12点があるのか、ないのかを分析しなければならない。私は、あると思う。なぜなら、彼にはその数字のゴールを決めるのに十分な、あらゆる資質があるからだ。もちろん、改善しなければならない」とデ・ゼルビは語った。