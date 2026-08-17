そのウインガーが現在どのような立場にあり、サイドのポジション争いにどう絡むのかを問われると、ポルトガル人指揮官は率直な見解を示した。「分からない。ただ、レアオは我々の選手の一人だ。彼をチームに置けることをうれしく思っていると、私はすでに話している。彼は価値のある選手だ。だから様子を見ることになるが、彼は戦わなければならない。

「シセはあのプレーぶりを見れば、状況を難しくするだろうと思う。[アレクシス]・サーレマーケルスはポジションを変えたし、厳しい争いになるだろう。さらに[クリスティアン]・プリシッチも戻ってくるので、そのポジションを争う選手は多くなるはずだ」