ZUMA Press Wire
翻訳者：
「彼は戦わなければならない」 ルベン・アモリムがミランでの将来を巡りラファエル・レオンに明確なメッセージを送る
今夏の退団計画が停滞
27歳のポルトガル代表は、昨季終了時に海外で新たな挑戦を求めたいという希望を隠さず、希望する移籍先としてイングランドかスペインを挙げていた。しかし、具体的なオファーは実現しておらず、移籍市場の終了まで残り2週間となる中、サン・シーロ残留の可能性がますます高まっているようだ。さらに、直近のプレシーズンマッチを欠場したことで、この状況への関心は一段と高まっている。
- NurPhoto
ベンチ内の発言が疑念を浮き彫りにする
アモリムはブロツワフで忘れられない夜を過ごした。サミュエル・チュクウェゼ、アルファジョ・シセ、ゴンサロ・ラモス、ルベン・ロフタス＝チークのゴールにより、かつて所属したクラブであるユナイテッド相手にチームは4得点を奪った。レオンはキックオフ前に筋肉の違和感を訴えたため、試合を欠場。その状態について指揮官は、TMWが伝えたところによれば、次のように説明した。「深刻なものではないと思うが、準備が整うかどうかは分からない」
選手層の厚さがライバル関係を生む
そのウインガーが現在どのような立場にあり、サイドのポジション争いにどう絡むのかを問われると、ポルトガル人指揮官は率直な見解を示した。「分からない。ただ、レアオは我々の選手の一人だ。彼をチームに置けることをうれしく思っていると、私はすでに話している。彼は価値のある選手だ。だから様子を見ることになるが、彼は戦わなければならない。
「シセはあのプレーぶりを見れば、状況を難しくするだろうと思う。[アレクシス]・サーレマーケルスはポジションを変えたし、厳しい争いになるだろう。さらに[クリスティアン]・プリシッチも戻ってくるので、そのポジションを争う選手は多くなるはずだ」
- Getty Images Sport
トリノ戦の初戦がジレンマをもたらす
レオンは今週末に行われるミランのトリノとのセリエA開幕戦に向け、コンディションが整っていることを証明できるか時間との戦いに直面している。この開幕戦は、有望なプレシーズンを経たアモリムの青写真を占う重要なテストとなる。主力FWが欠場となれば、その不在時に好印象を残した選手たちが先発の座をつかむ可能性がある。
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