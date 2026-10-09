クルゼフスキは離脱期間中に苦しい時期を過ごしており、500日以上にわたって公式戦に出場していない。FWは2024-25シーズンの終盤ぎりぎりで、右膝の膝蓋骨に重傷を負った。

しかし、この選手はついにトンネルの先の光を見いだしつつあるようだ。直近の代表ウィーク中には、トッテナムのアカデミー相手の11対11のトレーニングマッチを無事に終え、回復段階を一歩進めた。ただ、この大きな進展があったにもかかわらず、デ・ゼルビはトップチーム復帰の正確な時期について慎重な姿勢を崩さなかった。

「分からない。分からない」と同監督は認めた。「それは私だけの責任ではない。私たちはメディカルスタッフと一緒に取り組んでいる。彼らは彼に対して非常に良い仕事をしている。特別な取り組みもしてきた。彼の状態を週ごとに分析しなければならない」