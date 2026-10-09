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「彼は我々と一緒に来る」 ロベルト・デ・ゼルビ、マンチェスター・ユナイテッド戦を前にデヤン・クルゼフスキの負傷状況について大きな最新情報を明かす
チーム応援のための遠征
クルセフスキは、土曜日に行われるユナイテッドとの週末の一戦に向け、トッテナムの遠征メンバーに帯同する。スウェーデン人アタッカーには、負傷中のチームメートであるペドロ・ポロも加わり、2人はピッチサイドから精神的な支えを送る見通しだ。デ・ゼルビ監督は、この注目のマンチェスター遠征に向けてチームの全選手が帯同するよう具体的に要請している。この指示には、負傷によって現在はメンバー入りできない全選手も含まれている。
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前向きな模範を示す
トッテナムの指揮官は、長期にわたるリハビリ過程で際立った忍耐強さを見せたクルセフスキを即座に称賛した。デ・ゼルビは、このアタッカーの前向きな姿勢がロッカールームの他の選手たちにとって完璧な手本になると強く信じている。
デ・ゼルビはクラブの公式ウェブサイトで「彼は順調に取り組んでいる。明日は我々と一緒に来る。ポロも同じだ。私は今夜、そして明日、全選手にいてほしい」と語った。
「彼は非常に良い取り組みをしているし、デキはみんなにとっての模範だと思う。選手としてということはひとまず置いておいても、模範なんだ。負傷にどう反応するか、不運にどう反応するか、今回彼が示した人間性は、みんなにとっての模範であり、基準だった」
長い復活への道のり
クルゼフスキは離脱期間中に苦しい時期を過ごしており、500日以上にわたって公式戦に出場していない。FWは2024-25シーズンの終盤ぎりぎりで、右膝の膝蓋骨に重傷を負った。
しかし、この選手はついにトンネルの先の光を見いだしつつあるようだ。直近の代表ウィーク中には、トッテナムのアカデミー相手の11対11のトレーニングマッチを無事に終え、回復段階を一歩進めた。ただ、この大きな進展があったにもかかわらず、デ・ゼルビはトップチーム復帰の正確な時期について慎重な姿勢を崩さなかった。
「分からない。分からない」と同監督は認めた。「それは私だけの責任ではない。私たちはメディカルスタッフと一緒に取り組んでいる。彼らは彼に対して非常に良い仕事をしている。特別な取り組みもしてきた。彼の状態を週ごとに分析しなければならない」
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週ごとの分析
トッテナムは今後も、クルセフスキが試合でフル出場できるコンディションへ徐々に近づいていく中で、その負荷を慎重に管理していく。クラブは、これほど深刻で長期にわたる離脱の後だけに、不必要な身体的後退を避ける考えだ。
現時点で、クルセフスキはトッテナムがユナイテッドと対戦する試合を、純粋にサポーターとして見守ることになる。今後については、コーチングスタッフが週ごとに厳格に状態を見極めた上で、正式に試合メンバーに入れるかどうかを判断する。
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