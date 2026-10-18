Getty Images Sport
翻訳者：
「彼は感染症と股関節の負傷を抱えている」バイエルン・ミュンヘンのディレクター、ライプツィヒに6-1で大勝した後にヴァンサン・コンパニ監督が取材対応を見送った理由を説明
コンパニ、健康上の問題で離脱
バイエルンのスポーツディレクターを務めるマックス・エーベルは、アリアンツ・アレーナでの驚くべき一夜を終え、試合後のメディア対応でコンパニの代役を務めざるを得なかった。最多優勝を誇るバイエルンがライプツィヒを圧倒した一方的な試合だったが、指揮官は明らかに体調が優れなかった。元マンチェスター・シティ主将のいつもの精力的な姿はなく、試合中はテクニカルエリアを歩き回ることなく、ずっとベンチにとどまっていた。
40歳の指揮官は、この重要な一戦に向けた準備期間を通じて体調不良と闘っていた。エーベルは、複数の要因が重なってコンパニがカメラの前で通常の対応をできない状態だったと明かした。試合前から指揮官を苦しめていた具体的な健康上の問題について、「彼は1週間ずっと感染症を患い、その後、股関節にスポーツによるけがを負った」と説明し、監督が会見場に姿を見せなかった理由を明らかにした。この発言を伝えたのは『スカイ・ドイツ』だ。
- Getty Images Sport
コーチ陣が奮起
コンパニが先頭に立って指揮を執れない中、戦術プランを完璧に遂行するため、アシスタントコーチ陣がその役割を引き受けた。アーロン・ダンクスとレネ・マリッチがタッチライン際で実際の指揮を担い、最終スコアを見る限り、その移行は円滑に進んだようだ。ミュンヘンで現在編成されているコーチングスタッフの層の厚さを示すこの連携は、クラブ首脳陣にとって誇れるものだった。
エベールはスタッフの対応を称賛し、監督が身体的な制約を抱えていても、ピッチ上のチームのリズムは乱れなかったと指摘した。試合後の記者会見で、エベールは「体が言うことを聞かないときは、本人もそれを受け入れなければならない。アシスタントコーチたちは何をすべきか正確に分かっていたし、選手たちも分かっていた。だから彼は落ち着いてベンチに座っていられた」と語った。
ベンチでの騒動にも揺るがぬ圧倒的な強さ
ピッチ上では、監督の健康状態をめぐる懸念をよそに、バイエルンが今季屈指のパフォーマンスを披露した。ルイス・ディアスのハットトリックもあり、チームはブンデスリーガの首位に返り咲いた。この勝利は最近の批判に対する格好の回答となり、監督が試合中に立っていようと座っていようと、チームが高いレベルで機能していることを証明した。
クラブのスポーツディレクターを務めるクリストフ・フロイント氏は、サポーターの間で広がりかねない不安を和らげるため、ハーフタイムの時点で簡潔に状況を説明していた。試合が終わる頃には、決定力の高さが注目を集めていた。
- Getty Images Sport
アーセナル戦までに回復する見込み
バイエルンは欧州での試合を控えており、今回の負傷のタイミングは特に気がかりだ。水曜日にはチャンピオンズリーグでアーセナルと対戦する。この一戦は、欧州での目標を達成するうえで重要な意味を持つ。現在は制約があるものの、クラブは監督がロンドンへ遠征し、ピッチサイドからチームを指揮できるまでに全快すると楽観視している。
エーベル氏は週半ばの試合に向けて安心材料となる見通しを示し、ライプツィヒ戦後の休養期間で十分だとの考えを示した。ディレクターは「水曜日には問題ないと確信している」と述べた。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。