コンパニが先頭に立って指揮を執れない中、戦術プランを完璧に遂行するため、アシスタントコーチ陣がその役割を引き受けた。アーロン・ダンクスとレネ・マリッチがタッチライン際で実際の指揮を担い、最終スコアを見る限り、その移行は円滑に進んだようだ。ミュンヘンで現在編成されているコーチングスタッフの層の厚さを示すこの連携は、クラブ首脳陣にとって誇れるものだった。

エベールはスタッフの対応を称賛し、監督が身体的な制約を抱えていても、ピッチ上のチームのリズムは乱れなかったと指摘した。試合後の記者会見で、エベールは「体が言うことを聞かないときは、本人もそれを受け入れなければならない。アシスタントコーチたちは何をすべきか正確に分かっていたし、選手たちも分かっていた。だから彼は落ち着いてベンチに座っていられた」と語った。