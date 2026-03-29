ヴィニシウスを巡る議論では、エリート選手としての闘争心とスポーツマンシップに欠ける行為との境界線が曖昧になりがちだ。それは、彼のボディランゲージや、試合の90分間を通じて抗議したり相手選手と対峙したりする傾向によるものである。ライバルたちは彼の「叫び」を挑発と捉えるかもしれないが、マドリードのロッカールーム内では、それは勝利への渇望と、プレーのあらゆる局面に対する深い情熱の表れであると見なされている。