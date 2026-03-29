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「彼は感情的な男だ」――エドゥアルド・カマヴィンガが、レアル・マドリードのチームメイトであるヴィニシウス・ジュニオールが「いつも叫んでいる」理由を説明
ヴィニ・ジュニアの情熱が波紋を呼んでいる
ヴィニシウスを巡る議論では、エリート選手としての闘争心とスポーツマンシップに欠ける行為との境界線が曖昧になりがちだ。それは、彼のボディランゲージや、試合の90分間を通じて抗議したり相手選手と対峙したりする傾向によるものである。ライバルたちは彼の「叫び」を挑発と捉えるかもしれないが、マドリードのロッカールーム内では、それは勝利への渇望と、プレーのあらゆる局面に対する深い情熱の表れであると見なされている。
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ヴィニ・ジュニアが絶えず叫んでいる理由
カマヴィンガは、クラブで最も親しい友人の一人を擁護することをためらわず、このブラジル人選手が醸し出すイメージは、彼の本当の姿を反映したものではないと強調した。彼はESPNに対し次のように語った。「ヴィニは俺の相棒だ。彼は本当に、本当に素晴らしい人間なんだ。みんなそれに気づいていないと思う。ピッチ上でいつも大声を出しているから、問題があると思われがちだけど、彼はただ感情豊かな男なだけなんだ。」
「プレイヤー」と「人間」の対比
この多才なマドリードのスター選手はまた、テレビで見る激しい競争心あふれる姿と、チームメイトと日々交流する人間としての姿との間には、かなりの隔たりがあると強調した。彼によれば、ヴィニシウスのカリスマ性は、アルバロ・アルベロア監督率いるチームが現在享受している良好なチームの雰囲気の柱の一つだという。「実際に会ってみると、彼は本当に素晴らしい人物だ」とカマヴィンガは付け加えた。
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直ちにマドリードでのトレーニングに復帰
木曜日に米国で行われた親善試合で、カマヴィンガが所属するフランス代表が、ヴィニシウスが所属するブラジル代表を2-1で下した。レ・ブルー（フランス代表）はキリアン・エムバペとウゴ・エキティケが得点を挙げたが、ダヨ・ウパメカノが退場処分となった。その後、セレソン（ブラジル代表）のグレイソン・ブレメルが1点を返した。ヴィニシウスとカマヴィンガは来週、レアル・マドリードの練習に復帰する予定だ。