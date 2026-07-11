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「彼は怪物だ！」――イングランド代表FWハリー・ケインが、ノルウェー代表FWエルリング・ハーランドを絶賛。自身との比較は一蹴した。
ケイン、決勝トーナメントの対戦を前にハーランドをめぐる議論を一蹴
イングランド対ノルウェーのワールドカップ準々決勝を前に、どのストライカーがより優れたフィニッシャーかという議論が注目されている。しかしケインは、自分とハーランドはどちらも攻撃の要だが役割は異なると主張した。2人ともストライカーとして認識されていることは認めつつ、プレースタイルが大きく異なるため直接比較はできないと述べた。彼は、自身のプレーにはペナルティエリア外での関与がハーランドとは異なるレベルで求められると考えている。
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イングランド代表キャプテンが、試合のスタイルが異なる理由を説明する。
ベスト8を前に『Nettavisen』の取材に応じたケインは、自身とハーランドを比較しても意味はないと語った。2人とも得点力はあるが、ピッチでの役割は全く異なるという。
「それは答えられない質問です。私たちはタイプの異なる選手で、同じストライカーでもポジションはほぼ別物です」とケインは説明した。
アーリングの活躍は信じられないほどで、得点記録も素晴らしい。身体的にはまさにマシンで、フィニッシュの精度も最高レベルだ。
私も得点は決めるが、もう少しボールに触れ、試合に深く関わり、連携を重視したい。純粋な『9番』としてもプレーできるが、私たちを比較するのは違うと思う」
個人の栄光より勝利
ゴールデンブーツ賞の争いは激化しており、ハーランドが7ゴール、ケインが1ゴール差で追う。だがバイエルンのスターは、得点王が誰であれ、2026年の優勝だけが目標だと強調する。
「今回の大会では多くのストライカーが得点を挙げており、素晴らしい大会だ」とケインは語った。「大きな大会では必ずしもそうではない。競争は激しいが、それが私のモチベーションとなり、全力を尽くす原動力になる。私の主な目標はゴールデンブーツではなく、イングランド代表としてワールドカップを制することだ。しかし、チームの成功に貢献するために得点を挙げるのが自分の役割だと理解している。」
- AFP
注目の激突が主役を飾る
イングランドとノルウェーが準々決勝で対戦する。ケインとハーランドが両国の攻撃を牽引する。2人のストライカーの対決は必見だが、両チームとも準決勝進出へ勝利を狙う。
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