ベスト8を前に『Nettavisen』の取材に応じたケインは、自身とハーランドを比較しても意味はないと語った。2人とも得点力はあるが、ピッチでの役割は全く異なるという。

「それは答えられない質問です。私たちはタイプの異なる選手で、同じストライカーでもポジションはほぼ別物です」とケインは説明した。

アーリングの活躍は信じられないほどで、得点記録も素晴らしい。身体的にはまさにマシンで、フィニッシュの精度も最高レベルだ。

私も得点は決めるが、もう少しボールに触れ、試合に深く関わり、連携を重視したい。純粋な『9番』としてもプレーできるが、私たちを比較するのは違うと思う」